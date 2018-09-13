Актриса Ольга Богданова рассказала, как получила оружие с приказом убить подруг

Зрители знают Ольгу Богданову по ролям в сериалах «Станица», «Моя любимая ведьма», «Мелочи жизни» и других. Однако более всего, пожалуй, она запомнилась как очаровательная девушка с аукциона в фильме «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая

Это была ее первая роль в кино, когда Богданова только училась на первом курсе театрального вуза. Ольга признается, что после школы и не думала идти в актрисы, но поехала в Москву из родного Кишинева за компанию с подругой, которая мечтала поступить в театральный вуз.

В итоге подругу не взяли, а Богданова поступила на первый курс актерского факультета школы-студии МХАТ. Там же она встретила и свою первую любовь — однокурсника Валерия Чемоданова.

Как пара они вместе были распределены после окончания в «Современник», однако Богдановой ролей там не давали, а однажды Олег Табаков (в то время он был директором «Современника») сказал, что театр совершил ошибку, когда взял ее.

Актриса признается, что сначала ей было себя очень жаль, но потом она ответила Табакову, что получила сюда распределение, и будет положенные два года числиться в театре.

Позже Ольга узнала, что выживала ее из «Современника» имевшая большое влияние в театре женщина, которая была сильно влюблена в Чемоданова.

Тот период Богданова вспоминает как очень тяжелый: ролей не было, поддержки в Москве — тоже, с Чемодановым она рассталась. Поддержал ее тогда Станислав Садальский . Молодые актеры, которым хотелось много играть, но ролей у них тогда достаточно не было, превращали в «сцену» центральные улицы Москвы. Перед изумленными прохожими они разыгрывали сценки, изображая супружескую пару, которая ссорится из-за измен.

Люди верили, и некоторые даже включались в «семейные разборки», принимая сторону Богдановой или Садальскокго.

"Все орали, это были первые ток-шоу", — вспоминает актриса.

Забыть Чемоданова ей удалось, когда Ольга пришла работать в театр Советской армии, где познакомилась с актером Александром Михайлушкиным . На тот момент он был женат на генеральской дочке, но вскоре после знакомства с Богдановой расстался с супругой.

Вместе они прожили 22 года, но когда актриса узнала, что муж увлекся другой женщиной, ушла от него.

Ольга признается: она всегда верила, что однажды встретит настоящую любовь. И это произошло. На 40-й день после смерти отца Богданова встретила мужчину, с которым почувствовала, наконец, себя по-настоящему любимой и защищенной. Вместе они уже 16 лет.

Почему Ольга не вышла замуж за Садальского? Какую роль сыграл в ее жизни «квартирный вопрос»? Как вышло, что она потратила целое состояние на своего будущего мужа еще до знакомства с ним? И что почувствовала, когда в Афганистане, куда артисты приехали поддержать наших военных, полковник выдал ей оружие и в случае налета приказал убить подруг, а затем и себя.

Об этом и не только Ольга Богданова откровенно рассказала в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».