В российский прокат вышел «Хищник» Шейна Блэка

В четверг, 13 сентября, в российский прокат вышел фантастический боевик «Хищник» — четвёртый фильм культовой франшизы о прибытии на Землю кровожадных инопланетных существ. Вопреки надеждам фанатов, Арнольд Шварценеггер в картине не появился. Режиссёром и одним из сценаристов новой ленты выступил Шейн Блэк , известный зрителям по третьему «Железному человеку» и криминальной комедии «Поцелуй навылет». Благодаря ему «Хищник» сильно изменился: в фильме стало больше юмора и меньше шокирующих сцен.

В четверг, 13 сентября в российский прокат выходит «Хищник» — новый фильм, ставший частью знаменитой серии фантастических боевиков (в ней также числятся «Хищник» 1987 года, «Хищник 2» 1990 года и «Хищники» 2010 года).

Режиссёрское кресло досталось Шейну Блэку, который, по удивительному стечению обстоятельств, также принимал участие в съёмках первой ленты про неуловимых космических монстров, но в качестве актёра. Блэк известен как режиссёр третьего «Железного человека» и криминальной комедии «Поцелуй навылет».

Вопреки надеждам фанатов франшизы, Арнольд Шварценеггер в новом «Хищнике» так и не появился. Главного героя, бывшего морпеха Куинна Маккенну, сыграл прославившийся после выхода телесериала «Нарко» Бойд Холбрук . Его партнёрами по съёмочной площадке стали Треванте Роудс («Небраска» Уильямс), Оливия Манн (Кейси Брекет), Стерлинг К. Браун (Трэгер) и Августо Агилера (Неттлс). Одна из главных ролей досталась 11-летнему Джейкобу Тремблею. Он исполнил роль мальчика Рори, овладевшего навыком общения с пришельцами.

«Для меня это первый опыт съёмок в экшене, поэтому я был в восторге. Я наслаждался каждым днём на съёмочной площадке — исполнял трюки, научился говорить с акцентом, с которым разговаривает мой герой», — поделился впечатлениями актёр в интервью IMDb.

К работе над проектом компания 20th Century Fox приступила в 2015 году. Изначально Fox планировала перезапуск серии, но в итоге было решено снять сиквел.

В новом фильме инопланетные существа возвращаются на Землю с новой целью, однако герои и зрители не сразу поймут, с какой именно. За время своего отсутствия на планете хищники модернизировались, усовершенствовали уровень защиты, но внешне изменились незначительно (узнаваемость и поступательность эволюции — основное кредо авторы франшизы).

Фильм начинается с кадров погони: инопланетный корабль уходит от преследования и терпит крушение на Земле. Свидетелем аварии становится снайпер Маккенна. Свидетелем нежеланным — теперь организация, занимающаяся сокрытием информации о существовании пришельцев, собирается запереть героя в психиатрической лечебнице.

В сумасшедший дом Маккенна отправляется в автобусе, полном товарищей по несчастью: неудачливого самоубийцы, религиозного фанатика, чудаковатого персонажа с синдромом Туретта (заболевание, при котором происходят непроизвольные физические и речевые тики) и бывшего военного, однажды расстрелявшего свой отряд. Однако до пункта назначения эта компания не доедет: герои угоняют автобус и отправляются спасать планету от пришельцев.

В числе авторов сценария картины значатся Фред Деккер («Звёздный путь: Энтерпрайз», «Байки из склепа»), Джон и Джим Томасы (предыдущие «Хищники»), а также сам Шейн Блэк.

По словам режиссёра, в ходе создания «Хищника» он черпал вдохновение из «Чужого» Ридли Скотта . Тем не менее, в The Predator 2018 года выпуска отчётливо чувствуется стиль Блэка — тот по обыкновению прибегает к чёрному юмору и не отказывается скабрёзных шуток (русский дубляж их, к счастью, не испортил).

Некоторые реплики будут понятны лишь тем, кто смотрел предыдущие фильмы. К слову, в новом «Хищнике» можно найти немало отсылок к предыдущим картинам. К примеру — имя продюсера первой части в названии школы, шутку о том, как следует правильно называть инопланетян, фразу, которой герой Шварцнеггера охарактеризовал пришельца.

Бюджет фильма составил $88 млн — эта сумма почти в шесть раз превышает затраты на первого «Хищника». Удивительно, но даже располагая такими средствами создатели фильма решили особо не тратиться на спецэффекты и предпочли компьютерной графике более детальную проработку грима и костюмов. И — стоит признать — визуальная составляющая от этого нисколько не пострадала. Впрочем (видимо, из-за смягчения сцен с изображением следов насилия) последний «Хищник» получился не таким страшным, как оригинал (в то же время, согласно градации MPAA, фильм не рекомендуется к просмотру детям, не достигшим 17-ти лет. В российском прокате картине присвоено ограничение «18+»).

«Сиквел фильма, расширяющий Вселенную «Хищника», явно оказался не таким, каким его ожидали увидеть», — отмечает автор Philadelphia Daily News.

Примечательно, что за несколько месяцев до премьеры студия провела тестовый показ картины. По его итогам было решено переснять некоторые сцены: именно поэтому сдвинулись сроки релиза. Тем не менее, финальный вариант ленты также удовлетворил далеко не всех.

По мнению ряда зарубежных критиков, четвёртая картина сильно уступает первой по качеству и смысловому наполнению. Это подтверждают показатели агрегатора Rotten Tomatoes: фильму Блэка присвоили лишь 38% «свежести», в то время как рейтинг первой части составляет 80%.

Впрочем, низкие показатели не повлияли на стремление зрителей увидеть «Хищника». Рейтинг ожидания картины на данный момент составляет 94%.

Мнения тех, кто картину уже посмотрел, традиционно разнятся. В социальных сетях можно встретить комментарии с долей негодования: зрители отмечают, что фильм слишком «весёлый» и «детский». Другие, напротив, восхищаются творением Шейна Блэка:

«Смотрел прошлым вечером. Безумно понравилось. В четверг пойду смотреть снова вместе с друзьями», — написал один из интернет-пользователей в комментариях к посту в Instagram.