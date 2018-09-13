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Актриса фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева выглядит столь же прекрасно, как в молодости
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Актриса фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева выглядит столь же прекрасно, как в молодости 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Культовая картина режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» вышла на экраны в 1979 году, без малого сорок лет назад.
Спустя годы актриса Ирина Муравьева нисколько не изменилась: ее глаза все также искрятся юмором, артистка не делала пластических операций, и в свои 69 лет выглядит также превосходно, как и в молодости. На свежих снимкам видно, что актриса старается вести активный образ жизни. Она снимается в кино и играет на сцене.
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Как режиссер «Карнавала» сделала кинохит из собственной биографииМама пятилетнего сына Ирина Муравьева очень убедительно сыграла школьницу-абитуриентку Нину СоломатинуВ одном из своих интервью Ирина Муравьева, которая сыграла в фильме «Москва слезам не верит» подругу главной героини Катерины, призналась, что когда увидела свою Людмилу на экране, испытала смешанные чувства. «Отвратительная, нехорошая, задорная, в плохом смысле этого слова, такая вот — неглиже с отвагой», — именно так оценила Ирина Муравьева качества своей героини на программе «Сегодня вечером», вспоминая о съемках у Владимира Меньшова.
Ирина Муравьева покорила поклонников непосредственным характером и веселым нравом (Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»)
Рассказала артистка и о том, как переживала из-за откровенных сцен в фильме, в которых артисткам пришлось обнажиться — невиданная вещь в советском кино. «Мы под душем должны были стирать белье и раздеться до пояса. Я кричала, что не буду делать этого. Уже Вера и Рая стояли и ждали меня. Это было самое страшное в моей жизни! Я стирала — вот так, сжав руки у груди. Меньшов говорил мне: „Опусти руки!“ Но Господь Бог есть на свете. В пленке был брак. Так что позора удалось избежать!» — вспоминает артистка.
Актриса, как и в молодости выглядит восхитительно (Фото: Instagram)
К слову, в фильме «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева снималась, уже будучи известной актрисой. За плечами у нее были роли в таких лентах, как: «Дети Дон Кихота», «Хочу быть министром», «Дуэнья». Но после выхода на экраны картины Владимира Меньшова на артистку обрушилась настоящая слава. Ирина Муравьева снялась в фильме «Карнавал» с Александром Абдуловым, ей снова предстояло вжиться в образ юной девочки-провинциалки. В послужном списке Ирины Муравьевой несколько десятков ролей в театре и кино.
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