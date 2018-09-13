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Появились первые фото со съемок спин-оффа «Форсажа»
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Появились первые фото со съемок спин-оффа «Форсажа» 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Американская серия фильмов «Форсаж» получила большой успех. За последние 16 лет было выпущено восемь полнометражных фильмов и две короткометражные картины о легендарном гонщике Доминике Тортето, которого сыграл Вин Дизель (Vin Diesel), и его друзьях. А недавно стартовало производство спин-оффа «Форсажа».
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Дуэйн «Скала» Джонсон поразил своего дублераЗвезда «Форсажа» преподнес другу-каскадеру королевский подарок. Новый фильм получил название «Хоббс и Шоу». Сюжет картины будет рассказывать о приключениях героев Джейсона Стейтема (Jason Statham) и Дуэйна Джонсона (Dwayne Johnson). Последний на днях поделился первым фото со съемочной площадки. В кадре Стейтем в костюме общается с постановщиком фильма Дэвидом Литчем. На заднем фоне виднеется роскошный спортивный автомобиль.
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Пока подробности сюжета киноленты держатся в тайне. Джонсона сыграет спецагента Люка Хоббса, а Стейтем — международного преступника Декарда Шоу. Роль главного злодея исполнит Идрис Эльба, которого ранее рассматривали на роль нового агента 007. По некоторым данным, премьера фильма намечена на июль 2019 года.
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