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Гомосексуалиста Фредди Меркьюри защищают от геев
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Гомосексуалиста Фредди Меркьюри защищают от геев
News.ru
2 часа назад
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заставили доказывать гомосексуальность его персонажа — солиста и основателя легендарной Queen.
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