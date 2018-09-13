Фестиваль уличного кино обрел свой символ в Ростове 

Российский фестиваль уличного кино существует уже пять лет. Докатился он и до донской столицы. В этом году он прошел в 1100 городах России. За пять лет проект успел поставить мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. В 2017 году он собрал более миллиона зрителей из 67 стран мира и завоевал статус одного из самых успешных некоммерческих проектов страны. На суд зрителей представили девять короткометражных фильмов, снятых за последние два года. Проголосовать за понравившуюся ленту можно было на месте, причем очень оригинальным образом. Просто поднять руку с горящей зажигалкой или фонариком, организаторы замерили уровень освещенности после показа и победившему фильму вручат памятную статуэтку. С ней связана очень интересная история. По традиции приз создали лучшей картины представляет собой статуэтку, выплавленную из кусочком метала, собранных во всех городах проведения фестиваля. «Из Ростова основатель фестиваля увез 100-граммовую гирю, которую вы нашли и выкупили у торговцев на Центральном рынке. Решили, что именно гиря со старого базара станет нашим символом.» — рассказал генеральный директор «Бонус Медиа» Алексей Павловский в интервью РБК Ростов Самую большую любовь ростовчан снискал фильм «Взятка» — социальная комедия, рассказ с неожиданной развязкой о том, как гражданин предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело о взятке. Пятый год тысячи зрителей собираются на набережных, площадях и крышах домов, чтобы проголосовать за лучшие короткометражки светом фонариков. За 4 года маленькая некоммерческая инициатива ребят с Дальнего Востока превратилась во всемирное сообщество, объединяющее миллион зрителей. В программе фестиваля — тысячи культурных и образовательных мероприятий, ярмарки, стрит-арт акции, встречи с известными продюсерами кино и телевидения.