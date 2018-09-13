Ещё
Вам тут не место: Новый трейлер фильма «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Вам тут не место: Новый трейлер фильма «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“» 

Киноафиша + ещё 1 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Вышел второй дублированный трейлер остросюжетного детектива Дрю Годдарда «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“».
Годдард («Хижина в лесу») — мастер закрученных сюжетов, и его новое творение не стало исключением. В некогда популярный отель на границе Калифорнии и Невады съезжается разномастная компания — коммивояжер (Джон Хэмм), священник (Джефф Бриджес), певица (Синтиа Эриво) и подозрительная южанка (Дакота Джонсон). Вместе с ними в отеле живет молодой консьерж (Льюис Пуллман), который с волнением ждет таинственное начальство.
Но тут (под заводной саундтрек Фрэнки Валли «Can’t Take My Eyes Off You») на пороге появляется лидер культа (Крис Хемсворт) со своей последовательницей, и начинается игра на выживание. Каждый из героев хранит свой ужасный секрет, и есть всего одна ночь, чтобы искупить грехи.
Российский релиз «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“» намечен на 11 октября 2018 года.
Елизавета Бережная
Киноафиша: последние новости
Сестра Жанны Фриске сыграет погибшую певицу в фильме о ее жизни Читай, смотри и наслаждайся: 10 экранизаций, от которых невозможно оторваться Разбросанные по миру: Трейлер мини-сериала «Романовы»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х3
Что стало с ведущим «Моей семьи»13
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х12
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости3
Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске15
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
02:58
Кто приготовил легендарную заливную рыбу
Фильмы
02:55
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости
ТВ
05:07
Обласканные критиками ленты, провалившиеся в прокате
Фильмы
05:10
Актрисы, идеально перевоплотившиеся в сыщиц
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение