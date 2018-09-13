Вам тут не место: Новый трейлер фильма «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“» 

Вышел второй дублированный трейлер остросюжетного детектива Дрю Годдарда «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“».
Годдард («Хижина в лесу») — мастер закрученных сюжетов, и его новое творение не стало исключением. В некогда популярный отель на границе Калифорнии и Невады съезжается разномастная компания — коммивояжер (Джон Хэмм), священник (Джефф Бриджес), певица (Синтиа Эриво) и подозрительная южанка (Дакота Джонсон). Вместе с ними в отеле живет молодой консьерж (Льюис Пуллман), который с волнением ждет таинственное начальство.
Но тут (под заводной саундтрек Фрэнки Валли «Can’t Take My Eyes Off You») на пороге появляется лидер культа (Крис Хемсворт) со своей последовательницей, и начинается игра на выживание. Каждый из героев хранит свой ужасный секрет, и есть всего одна ночь, чтобы искупить грехи.
Российский релиз «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“» намечен на 11 октября 2018 года.
Елизавета Бережная