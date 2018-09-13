Вам тут не место: Новый трейлер фильма «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“»

Вышел второй дублированный трейлер остросюжетного детектива Дрю Годдарда «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“». Годдард («Хижина в лесу») — мастер закрученных сюжетов, и его новое творение не стало исключением. В некогда популярный отель на границе Калифорнии и Невады съезжается разномастная компания — коммивояжер ( Джон Хэмм ), священник ( Джефф Бриджес ), певица (Синтиа Эриво) и подозрительная южанка ( Дакота Джонсон ). Вместе с ними в отеле живет молодой консьерж (Льюис Пуллман), который с волнением ждет таинственное начальство. Но тут (под заводной саундтрек Фрэнки Валли «Can’t Take My Eyes Off You») на пороге появляется лидер культа ( Крис Хемсворт ) со своей последовательницей, и начинается игра на выживание. Каждый из героев хранит свой ужасный секрет, и есть всего одна ночь, чтобы искупить грехи. Российский релиз «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“» намечен на 11 октября 2018 года. Елизавета Бережная