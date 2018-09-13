Темоцентр проводит конкурс мультфильмов «ПРО-движение»

Школьники из Преображенского могут проявить свои творческие способности в режиссуре, монтаже и операторском искусстве.

Конкурс анимационных фильмов будет проходить по 3 номинациям: «Следуй за мастером», «Вдохнови наукой» и «Содействуй добру». Надо снять ролики продолжительностью в 2 минуты, в которых должны быть раскрыты темы добра, милосердия, образования, творческой связи различных поколений отечественных мультипликаторов. Подать заявку на конкурс можно до конца сентября, а сами работы надо будет прислать в срок до 25 декабря.

Победители в каждой из номинаций будут определяться путем зрительского голосования на сайте конкурса. Имена лучших авторов огласят 1 марта 2019 года.

Конкурс на лучший анимационный фильм организован совместно Темоцентром и Московским образовательным телеканалом.

Адрес Темоцентра: 1-й Зборовский переулок, д. 3. Телефоны: +7495 6519295, +7495 6519296.