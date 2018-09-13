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Игрушечная сенсация: дети предпочли динозавров принцессам
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Игрушечная сенсация: дети предпочли динозавров принцессам 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
После выхода фильма «Мир Юрского периода-2» продажи игрушек-динозавров очень сильно возросли. Родители в июне напокупали детям динозавров на 95 млн рублей, тем самым они вывели бренд на первое место по продаже лицензий в этом месяце.
А это значит, что детям покупали динозавров чаще, чем игрушки по «Звездным войнам», «Мстителям», «Тачкам» и даже «Принцессам Диснея»! Подвинься, Эльза, идет велоцираптор! И такая тенденция не только в России, на первое место «Мир Юрского периода» вышел и в Австралии, Италии и Нидерландах, вторую строчку занял в Нидерландах и США.
Эксперты считают, что «Мир Юрского периода-2» может стать самым продаваемым брендом этого года. Во-первых, поклонники франшизы очень долго ждали продолжение культового фильма. А во-вторых, картина не имеет направленность четко на мальчиков или на девочек, она нравится всей семье. Да и правда, кто не любит динозавров?!
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