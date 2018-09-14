Дмитрий Нагиев бросил топором в Сашу Петрова: первый тизер седьмых «Елок»

В Сети появился первый тизер седьмой части «Елок». Начинается он (неожиданно) с «Полицейского с Рублевки» — персонажи Даниила Вахрушева (26) и Дмитрия Нагиева (51) смотрят сериал вместе и видят, как Гриша Измайлов (персонаж Александра Петрова (29)) говорит: «Не смотрите „Елки“. Идиотами станете». Нагиев сердится и кидает в постер Петрова топором. «Не гони на „Елки“», — предупреждают создатели фильма.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=WlMU1CZyAAw

https://www.youtube.com/watch?v=kIs7IxwBeEk

Кстати, новые «Елки» выходят в тот же день, что и фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dmitrij-nagiev-brosil-toporom-v-sashu-petrova-pervyj-tizer-sedmyh-elok/