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Дмитрий Нагиев бросил топором в Сашу Петрова: первый тизер седьмых «Елок»
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Дмитрий Нагиев бросил топором в Сашу Петрова: первый тизер седьмых «Елок» 

Peopletalk + ещё 1 1 час назад
Фото: Peopletalk
В Сети появился первый тизер седьмой части «Елок». Начинается он (неожиданно) с «Полицейского с Рублевки» — персонажи Даниила Вахрушева (26) и Дмитрия Нагиева (51) смотрят сериал вместе и видят, как Гриша Измайлов (персонаж Александра Петрова (29)) говорит: «Не смотрите „Елки“. Идиотами станете». Нагиев сердится и кидает в постер Петрова топором. «Не гони на „Елки“», — предупреждают создатели фильма.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=WlMU1CZyAAw
Напомним, новые «Елки» выйдут в широкий прокат 27 декабря. Режиссерами картины выступили Александр Котт, Тимур Бекмамбетов и Егор Баранов. Сценарий к «Елкам 7» написал Жора Крыжовников. По сюжету, хипстер будет помогать дяде Юре сделать предложение, простая девушка из Воронежа поедет в Москву, чтобы завоевать сердце популярного актера, а Снегурочка будет спасать старого дедушку.
https://www.youtube.com/watch?v=kIs7IxwBeEk
Кстати, новые «Елки» выходят в тот же день, что и фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dmitrij-nagiev-brosil-toporom-v-sashu-petrova-pervyj-tizer-sedmyh-elok/
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