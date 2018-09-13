Ещё
Программа фестиваля «Территория кино» в Калининграде
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Программа фестиваля «Территория кино» в Калининграде 

Клопс.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде с 13 по 16 сентября пройдёт фестиваль неигровых фильмов «Территория кино». Об этом сообщают организаторы.
Четверг, 13.09  Кафедральный собор
19:00 — торжественное открытие «Территории кино». В программе: фрагмент экспериментального фильма Михаила Кауфмана «Весной» (СССР, 1929), музыкальные импровизации и музыка к фильму Seestück (Германия, 2018). Автор музыки и исполнитель — Ульрике Хааге (Германия). 12+
Пятница, 14.09  Место: лофт «Гаражная 2»
13:00 — «Насквозь», реж. Ольга Привольнова, Россия, 2017, 46 мин., 16+. Фильм представит режиссёр.
14:00–15:30 — мастер-класс Ольги Привольновой. 12+
16:00 — «Петер Нагель», реж. К. Мертенс, Германия, 2014, 54 мин., 18+.
17:00 — «Опечатки. Джимми Эрнст — Глюкштадт — Нью-Йорк», реж. К. Бау и А. Дикхофф. Германия, 2011, 58 мин., 18+. Фильм представят автор музыки к фильму Ульрике Хааге и монтажёр фильма Мария Хеммлеб.
18:00-19:20 — мастер-класс: «Музыка в кино» с Ульрике Хааге и Марией Хеммлеб. 12+
20:00 — «Бойс», реж. Андрес Вайль. Германия, 2017, 107 мин., 18+.
22:00 — «Петь», реж. Ольга Короткая, Польша/Россия, 2017, 53 мин., 16+.
Суббота, 15.09  Место: лофт «Гаражная 2» (ул. Гаражная, 2)
12:00 — «Время пришло — художник Клаус Фуссманн», реж. Вилфрид Хауке, Германия, 2017, 67 мин., 18+. Фильм представит режиссёр.
13:30 — «Про рок», реж. Е. Григорьев, Россия, 2017, 113 мин., 16+. Фильм представит режиссёр.
16:00 — «Чистый четверг», реж. Александр Расторгуев, Россия, 2003, 45 мин., 18+. Фильм представит сценарист Сусанна Баранжиева.
18:00 — круглый стол: открытая дискуссия на тему «Художник и время». 12+
Место: книжный клуб «Катарсис» (ул. Ген. -лейтенанта Озерова, 18)
23:00 — дискотека 16+
Воскресенье, 16.09  Место: лофт «Гаражная 2» (ул. Гаражная, 2)
14:00 — «Песни Абдула», реж. А. Моисеенко, Россия/Таджикистан/Франция, 2017, 68 мин., 12+.
16:30 — «Киль — революция!», реж. Кай Гердес, Германия, 2018, 60 мин., 16+. Фильм представит режиссёр.
19:00 — закрытие фестиваля. «Следуя за Хабеком», реж. М. Блокхаус, Германия, 2018, 79 мин., 18+. Фильм представит режиссёр.
Клопс.Ru: последние новости
От России на "Оскар" выдвинут фильм Хабенского "Собибор" Минкульт предложил показывать меньше иностранных фильмов в кинотеатрах В Калининграде пройдёт фестиваль фильмов о свободе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х3
Что стало с ведущим «Моей семьи»13
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х12
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости3
10 экранизаций, от которых невозможно оторваться
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
02:58
Кто приготовил легендарную заливную рыбу
Фильмы
02:55
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости
ТВ
05:07
Обласканные критиками ленты, провалившиеся в прокате
Фильмы
05:10
Актрисы, идеально перевоплотившиеся в сыщиц
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение