Программа фестиваля «Территория кино» в Калининграде

В Калининграде с 13 по 16 сентября пройдёт фестиваль неигровых фильмов «Территория кино». Об этом сообщают организаторы.

Четверг, 13.09 Кафедральный собор

19:00 — торжественное открытие «Территории кино». В программе: фрагмент экспериментального фильма Михаила Кауфмана «Весной» (СССР, 1929), музыкальные импровизации и музыка к фильму Seestück (Германия, 2018). Автор музыки и исполнитель — Ульрике Хааге (Германия). 12+

Пятница, 14.09 Место: лофт «Гаражная 2»

14:00–15:30 — мастер-класс Ольги Привольновой. 12+

16:00 — «Петер Нагель», реж. К. Мертенс, Германия, 2014, 54 мин., 18+.

17:00 — «Опечатки. Джимми Эрнст — Глюкштадт — Нью-Йорк», реж. К. Бау и А. Дикхофф. Германия, 2011, 58 мин., 18+. Фильм представят автор музыки к фильму Ульрике Хааге и монтажёр фильма Мария Хеммлеб

18:00-19:20 — мастер-класс: «Музыка в кино» с Ульрике Хааге и Марией Хеммлеб. 12+

20:00 — «Бойс», реж. Андрес Вайль. Германия, 2017, 107 мин., 18+.

Суббота, 15.09 Место: лофт «Гаражная 2» (ул. Гаражная, 2)

12:00 — «Время пришло — художник Клаус Фуссманн», реж. Вилфрид Хауке, Германия, 2017, 67 мин., 18+. Фильм представит режиссёр.

13:30 — «Про рок», реж. Е. Григорьев, Россия, 2017, 113 мин., 16+. Фильм представит режиссёр.

18:00 — круглый стол: открытая дискуссия на тему «Художник и время». 12+

Место: книжный клуб «Катарсис» (ул. Ген. -лейтенанта Озерова, 18)

23:00 — дискотека 16+

Воскресенье, 16.09 Место: лофт «Гаражная 2» (ул. Гаражная, 2)

14:00 — «Песни Абдула», реж. А. Моисеенко, Россия/Таджикистан/Франция, 2017, 68 мин., 12+.

16:30 — «Киль — революция!», реж. Кай Гердес, Германия, 2018, 60 мин., 16+. Фильм представит режиссёр.

19:00 — закрытие фестиваля. «Следуя за Хабеком», реж. М. Блокхаус, Германия, 2018, 79 мин., 18+. Фильм представит режиссёр.