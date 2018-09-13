ТВ-3 представил «Аванпост» и презентовал новый сезон

Канал отказался от привычных форматов и провел закрытый премьерный показ фильма в сопровождении симфонического оркестра

12 сентября в московском Международном доме музыки телеканал ТВ-3 в лице генерального директора Валерия Федоровича и генерального продюсера Евгения Никишова представили самые громкие шоу и прорывные киносериалы нового телесезона, объявив со сцены, что у канала больше нет границ и нет форматов.

— Мы растем по аудитории седьмой год подряд, — сказал Валерий Федорович. — ТВ–3 — лидер по приросту молодой женской аудитории. «Гоголь» стал первым телевизионным сериалом в России, который окупился еще до того, как мы показали его на телевидении. Есть еще много, чем можно похвастаться, но для меня особенно важно то, как именно меняется ТВ-3. Как он превращается в то место, где могут выразить себя самые талантливые авторы, режиссеры, продюсеры и актеры российского кино. В место, где они честно говорят на такие темы, которые не принято поднимать на нашем телевидении.