ТВ-3 представил «Аванпост» и презентовал новый сезон 

Канал отказался от привычных форматов и провел закрытый премьерный показ фильма в сопровождении симфонического оркестра
12 сентября в московском Международном доме музыки телеканал ТВ-3 в лице генерального директора Валерия Федоровича и генерального продюсера Евгения Никишова представили самые громкие шоу и прорывные киносериалы нового телесезона, объявив со сцены, что у канала больше нет границ и нет форматов.
— Мы растем по аудитории седьмой год подряд, — сказал Валерий Федорович. — ТВ–3 — лидер по приросту молодой женской аудитории. «Гоголь» стал первым телевизионным сериалом в России, который окупился еще до того, как мы показали его на телевидении. Есть еще много, чем можно похвастаться, но для меня особенно важно то, как именно меняется ТВ-3. Как он превращается в то место, где могут выразить себя самые талантливые авторы, режиссеры, продюсеры и актеры российского кино. В место, где они честно говорят на такие темы, которые не принято поднимать на нашем телевидении.
Первые зрители увидели «Аванпост» под живой аккомпанемент симфонического оркестра из 52 музыкантов. Так российское кино еще не показывали! Композитор фильма Райан Оттер написал специальные партитуры для этого исполнения. Предваряя показ, режиссер Егор Баранов объявил со сцены, что съемки продолжения «Аванпоста» стартуют через три недели. В фильме снялись Алексей Чадов и Лукерья Ильяшенко — они присутствовали в зале со своими вторыми половинами; а также Петр Федоров, Кирилл Лавроненко и Елена Лядова. Другую гостью вечера Надежду Михалкову зрители ТВ-3 этой осенью увидят в северном и холодном детективном триллере «Мертвое озеро». А перед ним в эфире стартует «Обычная женщина» Бориса Хлебникова с Анной Михалковой в главной роли.
Гостями презентации стали также актеры Анатолий Белый, Кирилл Плетнев, Сергей Бурунов, Марина Александрова, Анастасия Попова, Артем Сучков, Артем Семакин, Егор Шереметьев, Игорь Стам, Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Александр Незлобин, юные звезды Марта Тимофеева и Савелий Кудряшов, режиссеры Игорь Хомский, Сергей Гинзбург, продюсеры Сергей Сельянов, Петр Ануров, Данила Шарапов, Константин Майер, Сергей Корнихин, сценарист Эмиль Никогосян, ведущая нового тревел-шоу ТВ-3 «Знания и эмоции» Хильда Кармен, генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, главный редактор журнала MAXIM Александр Маленков, а также Фатима Хадуева, Дардо Кусто, Аида Мартиросян и многие другие. Перед ними выступали иллюзионисты — участники шоу «Все кроме обычного» Александр Муратаев и Алексей Гигаури.