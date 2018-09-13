Ещё
Фасад музея Победы превратится в огромный панорамный экран
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Фасад музея Победы превратится в огромный панорамный экран 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
На огромном экране будут показывать фильмы фестиваля «Круг света». Сообщается, что его высота составит 25 метров, а длина более 270 метров.
Световые фильмы на музейном фасаде фестиваль будет показывать пять дней. С 21 до 25 сентября. Музей Победы превратят почти в учебник по истории России. На его фасаде будут показаны проекции, рассказывающие об истории отечества, а также истории Москвы. Более того будут показаны видеопроекции о создании техники, которая помогла России победить в Великой Отечественной Войне и сыграла немалую роль в послевоенной жизни.
Световое шоу будет завершаться аудиовизуальным представлением под известные песни о войне. Оно будет длиться пятнадцать минут.
Это уже не первое мероприятие в Москве, в честь которого преобразуют фасады домов. Например, ко дню России один из домов был разукрашен триколорами, символизирующими флаг нашей страны. У граффити даже был свой хештег: #РоссияВКаждомОкне. Правда, рисунок был гораздо меньше экрана на фасаде музея Победы, всего 370 квадратных метров.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Россия выдвинула на премию «Оскар» фильм Хабенского «Собибор» В кинотеатрах будут показывать меньше зарубежных фильмов СМИ узнали об отказе актера Генри Кавилла играть Супермена
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х3
Что стало с ведущим «Моей семьи»13
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х12
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости3
10 экранизаций, от которых невозможно оторваться
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
02:58
Кто приготовил легендарную заливную рыбу
Фильмы
02:55
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости
ТВ
05:07
Обласканные критиками ленты, провалившиеся в прокате
Фильмы
05:10
Актрисы, идеально перевоплотившиеся в сыщиц
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение