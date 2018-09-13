Фасад музея Победы превратится в огромный панорамный экран

На огромном экране будут показывать фильмы фестиваля «Круг света». Сообщается, что его высота составит 25 метров, а длина более 270 метров.

Световые фильмы на музейном фасаде фестиваль будет показывать пять дней. С 21 до 25 сентября. Музей Победы превратят почти в учебник по истории России. На его фасаде будут показаны проекции, рассказывающие об истории отечества, а также истории Москвы. Более того будут показаны видеопроекции о создании техники, которая помогла России победить в Великой Отечественной Войне и сыграла немалую роль в послевоенной жизни.

Световое шоу будет завершаться аудиовизуальным представлением под известные песни о войне. Оно будет длиться пятнадцать минут.

Это уже не первое мероприятие в Москве, в честь которого преобразуют фасады домов. Например, ко дню России один из домов был разукрашен триколорами, символизирующими флаг нашей страны. У граффити даже был свой хештег: #РоссияВКаждомОкне. Правда, рисунок был гораздо меньше экрана на фасаде музея Победы, всего 370 квадратных метров.