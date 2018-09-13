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Минкульт заказал кино про рыбаков и традиционные ценности
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Минкульт заказал кино про рыбаков и традиционные ценности 

News.ru 44 минуты назад
Фото: News.ru
Министерство культуры объявило конкурс на создание национальных фильмов по трём тематикам. Киностудии, которые возьмутся за производство кинокартин, получат государственное финансирование.
В ближайшее время в ведомстве хотят увидеть работу над определёнными проектами. Так, субсидию от Минкультуры получит студия, которая займётся фильмом, приуроченного к столетию со дня рождения советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. На разработку проекта и съёмки у кинокомпании будет всего год, юбилей генерал-лейтенанта будет праздноваться 10 ноября 2019 года.
Также в министерстве приветствуют появление киноленты об истории успеха, героями которой станут люди, занятые в производственном секторе экономики. Конкретнее, должна быть показана в выигрышном свете рыболовецкая промышленность в качестве сферы, обеспечивающей социально-экономическое развитие России.
Третьим проектом, который готовы принять в ведомстве, станет созидательная кинокартина о традиционных ценностях, в которой современная молодёжь взаимодействует со старшим поколением.
Возможно, такими мерами — проведением конкурса под определённый фильм — чиновники пытаются обезопасить вложение бюджетных средств. Часто подведомственный Минкульту Фонд кино заключает с киностудиями договоры о возврате денежных средств, вложенных в производство кинокартин. Но в итоге у многих лент, получающих финансирование, оказываются достаточно сомнительные сюжеты и перспективы в прокате. Бывали случаи, когда деньги израсходованы, а производство фильма так и не завершено. Другой вариант: фильм снят, но у кинокомпании нет возможности вернуть средства. В таких случаях Фонд кино подаёт иски и упорно судится с компаниями.
В мае 2018 года Минкультуры обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить кинокомпании, получившие и не вернувшие бюджетные средства. Министр культуры Владимир Мединский выразил надежду, что надзорное ведомство поможет защитить интересы государства.
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