«Темные отражения» и еще 5 фильмов недели

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля

Тем, кому про Толстого неинтересно, тоже есть что посмотреть: выходят две комедии про школу, два фантастических триллера и сиквел «Великого уравнителя».

«История одного назначения»

Юный и звонкий поручик Григорий Колокольцев, чтобы отведать жизни и насолить ворчащему про старые добрые времена отцу, отправляется в армию. По дороге — вот удача! — знакомится с уже известным, но еще молодым писателем Львом Толстым. Столкнувшись в полку с несправедливостью, Колокольцев призывает Толстого в защитники…

Фильм основан на крохотной главе «Спасти рядового Шабунина» из книги Павла Басинского «Святой против Льва». Оказалось, что из одного малозаметного эпизода из молодости классика может вырасти обаятельный и современный фильм, в котором Толстой показан без привычной академической заскорузлости. Он никакой не памятник, а живой и смешной парень с бородой.

«Я — препод»

Индийская комедия про учительницу с синдромом Туретта.

Режиссер: Сиддхартх Малхотра В ролях: Рани Мукхерджи, Нирадж Каби, Рохит Сараф, Суприя Пилгаонкар

На российских экранах не так часто появляются индийские фильмы, а уж комедии про синдром Туретта и подавно. Наина Матур уверена, что ее призвание — быть учительницей. Но из-за синдрома Туретта ей непросто устроиться на работу. Однажды ее принимают в элитное учебное заведение, только заниматься она должна с четырнадцатью хулиганами, собранными из муниципальных школ. Прийти к взаимопониманию с детишками не так легко, но возможно, ведь в крутой школе ребята из бедных семей чувствуют себя не в своей тарелке…

«Великий уравнитель — 2»

Двукратный обладатель «Оскара» Дэнзел Вашингтон в сиквеле бодрого триллера.

Сиквел криминального триллера со спокойным, как танк, Дэнзелом Вашингтоном в роли бывшего агента ЦРУ на сомнительной пенсии.

Роберт Маккол работает водителем такси и попутно подрабатывает в ЦРУ, выполняя задания своего босса Сьюзан Пламмер. Когда Сьюзан убивают, Роберт активизируется, и становится понятно: ни один навык им не забыт. И хотя жажда справедливости, ключевая тема в «Великом уравнителе», в сиквеле отходит на второй план, идеальные драки по секундомеру по-прежнему получаются на ура. Главного злодея на этот раз играет Педро Паскаль.

«Кин»

Фантастический боевик про мальчика с огромной пушкой.

Подросток Илай любопытства ради залез на заброшенный склад и нашел там крутую пушку, каких на земле и не бывает. С помощью фантастического оружия мальчишка защитил непутевого брата, недавно вышедшего из тюрьмы, но за ним открыли охоту гангстеры с главарем в лице Джеймса Франко, полиция и инопланетяне.

«Темные отражения»

Фантастический триллер про подростков с суперспособностями.

Неизвестная болезнь убивает детей по всему миру, а немногие выжившие обретают суперспособности. Подростков с новыми талантами запирают в исследовательских учреждениях, где не столько ведут научные изыскания, сколько прячут потенциально опасных детей от мира. Девушка Руби сбегает из этого плена, чтобы присоединиться к юным супергероям-партизанам. «Темные отражения» напоминают одновременно «Голодные игры» и «Людей X», но ни до тех, ни до других не дотягивают.

«Клуб «Школа»»

Симпатичная комедия про взросление и первую любовь.

Режиссер: Кайл Райдаут В ролях: Джуди Грир , Дэниэл Доэни, Шиван Уильямс, Эндрю МакНи, Грейс Пак, Расселл Питерс

Неординарный подросток Лиам, всю жизнь обучающийся на дому, должен сдать экзамены в обычной школе, чтобы поступить в престижный Кембридж. С тестами парень справляется идеально, но во время короткого пребывания в школе он влюбляется в красавицу-одноклассницу. Чтобы как можно дольше быть с ней рядом, Лиам меняет блестящие ответы тестов на двоечные и остается на пересдачу. Мама, конечно, в шоке!..

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