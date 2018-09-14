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Супруга президента Франции дебютировала в сериале
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Супруга президента Франции дебютировала в сериале 

ТК «Звезда» + ещё 4 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Саму себя Брижит Макрон сыграет в сериале «Гардеробная».
Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, примет участие в новом эпизоде сериала «Гардеробная», причем там ей предстоит сыграть саму себя. Об этом сообщило агентство AFP.
«Мы знаем, что госпоже Макрон нравится наш фильм, и поэтому решили попросить ее сыграть вместе с нами», — отметил киноактер и автор картины Адда Абделли.
Сериал «Гардеробная» выходит на телеканале «France 2» с 2011 года. Он повествует о жизни людей с ограниченными возможностями — профессиональных пловцов. При этом каждую неделю герои встречаются на тренировке, где и обмениваются новостями об окружающем мире и своей жизни.
Пока супруга Макрона снимается в сериале, сам он надеется на скорый визит президента России Владимира Путина во Францию. Однако же глава государства пока окончательного решения по поводу приезда не принял.
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