Супруга президента Франции дебютировала в сериале

Саму себя Брижит Макрон сыграет в сериале «Гардеробная».

Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона , примет участие в новом эпизоде сериала «Гардеробная», причем там ей предстоит сыграть саму себя. Об этом сообщило агентство AFP.

«Мы знаем, что госпоже Макрон нравится наш фильм, и поэтому решили попросить ее сыграть вместе с нами», — отметил киноактер и автор картины Адда Абделли.

Сериал «Гардеробная» выходит на телеканале «France 2» с 2011 года. Он повествует о жизни людей с ограниченными возможностями — профессиональных пловцов. При этом каждую неделю герои встречаются на тренировке, где и обмениваются новостями об окружающем мире и своей жизни.