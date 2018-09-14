Появился первый тизер «Леденящих душу приключений Сабрины»

Американский сервис Netflix опубликовал первый тизер сериала «Леденящие душу приключения Сабрины». Ролик размещен на официальной странице сервиса в YouTube.

"Леденящие душу приключения Сабрины" являются перезапущенной версией снятого в 1990-х сериала о маленькой ведьме. При этом новое шоу будет более мрачным и пугающим. Главная роль в шоу досталась актрисе Кирнан Шипке

Ранее сообщалось, что Netflix разместил первые фотографии сериала «Леденящие душу приключения Сабрины», премьера которого запланирована на этот год. Как отмечается, сериал снимается на основе комиксов Archie «Сабрина — маленькая ведьма».