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Вышел первый тизер перезапуска «Сабрины — маленькой ведьмы»
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Вышел первый тизер перезапуска «Сабрины — маленькой ведьмы» 

Собака.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Собака.ru
Вышел первый тизер «Леденящих душу приключений Сабрины» — перезапуска суперпопулярного в 90-х сериала «Сабрина — маленькая ведьма» о приключениях ведьмы-тинейджера. В ребуте шоу главную роль исполнила Кирнан Шипка.
Продюсером «Леденящих душу приключений Сабрины» стал Роберто Агирре-Сакаса, ранее работавший над сериалом «Ривердейл». Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Все серии появятся на Netflix 26 октября.
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