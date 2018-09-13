Видео: картина кубанского участника Каннского фестиваля выходит в телеэфир

Краснодар. 13 сентября — Новая Кубань. Автор сценария и режиссер короткометражного фильма о казачьих традициях Игорь Гаркушенко представлял свою работу на Каннском кинофестивале в номинации Short Film Corner в 2017 году.

В основе фильма лежит история о том, как кубанский казак мечтает о прекрасной девушке и отправляется к ней на диковинном летательном аппарате «Марапацуце». На создание картины Гаркушенко вдохновили работы местного художника Сергея Воржева . Сюжет родился в процессе работы дизайнером над проектом книги «Золотая птица Кубань» с иллюстрациями живописца. Подробно о своей работе Игорь Гаркушенко рассказывал корреспонденту нашего издания в одном из эксклюзивных интервью.

* Кубанский участник Каннского фестиваля раскрыл секреты «Марапацуцы»

Продюсер «Марапацуцы» Алексей Двоеглазов рассказал «Новой Кубани» о дальнейшей судьбе картины и о совместных творческих планах с Игорем Гаркушенко:

— В субботу, 15 сентября, в 11:00 мы с Игорем дадим арт-интервью телеканалу «Кубань 24». В 11:15 картина будет показана в эфире. С телеканалом заключен договор на несколько показов. Это наша инициатива и часть стратегического плана. Вначале у фильма была фестивальная судьба. Сейчас она подходит к концу. Мы переходим к прокату — это серия показов на телевидении. А после картина будут выложена в Интернете в свободном доступе. У нас будет и новый проект. Над ним мы планируем работать вместе с Игорем. Наши совместные усилия сойдутся в едином документальном проекте. Подробности пока не раскрываем.