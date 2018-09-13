Дженнифер Гарнер сыграет главную роль в оригинальной комедии Netflix

Дженнифер Гарнер , получившая «Золотой глобус» за роль в сериале «Шпионка», согласилась сняться в оригинальном фильме Netflix под названием «День Да».

Как сообщает The Hollywood Reporter, в основу фильма лег одноименный детский бестселлер американской писательницы Эми Крауз Розенталь и иллюстратора Тома Лихтенхелпа. «День Да» — ежегодный праздник, в который родители должны отвечать «да» на любые предложения своих детей. К слову, Дженнифер Гарнер и в реальной жизни устраивает такой день для своих детей.

Снимать фильм будет Мигель Артета , режиссер фильма «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день». Сценарий написал Джастин Мэйлен, а продюсировать картину будет сама Гарнер.

Дженнифер Гарнер также известна своими ролями в фильмах «Далласский клуб покупателей», «С любовью, Саймон», «Джуно» и «Странная жизнь Тимоти Грина». Последний проект актрисы — триллер Пьера Морелья «Багровая мята».