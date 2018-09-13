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Дженнифер Гарнер сыграет главную роль в оригинальной комедии Netflix
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Дженнифер Гарнер сыграет главную роль в оригинальной комедии Netflix 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Дженнифер Гарнер, получившая «Золотой глобус» за роль в сериале «Шпионка», согласилась сняться в оригинальном фильме Netflix под названием «День Да».
Как сообщает The Hollywood Reporter, в основу фильма лег одноименный детский бестселлер американской писательницы Эми Крауз Розенталь и иллюстратора Тома Лихтенхелпа. «День Да» — ежегодный праздник, в который родители должны отвечать «да» на любые предложения своих детей. К слову, Дженнифер Гарнер и в реальной жизни устраивает такой день для своих детей.
Снимать фильм будет Мигель Артета, режиссер фильма «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день». Сценарий написал Джастин Мэйлен, а продюсировать картину будет сама Гарнер.
Дженнифер Гарнер также известна своими ролями в фильмах «Далласский клуб покупателей», «С любовью, Саймон», «Джуно» и «Странная жизнь Тимоти Грина». Последний проект актрисы — триллер Пьера Морелья «Багровая мята».
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