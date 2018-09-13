«У пользователей Apple есть хоть что‐то свое?» iTunes Store лишило канадцев купленных фильмов

Канадские пользователи Apple возмущенно обсуждают удаление из библиотеки контента трех фильмов, которые раньше можно было купить в iTunes Store. Приобретенные ими киноленты без следа испарились из их личных библиотек, так как контент-провайдер запретил их распространять в Канаде. Об этом сообщил The Outline.

Издание иронично отметило, что «вы купили фильмы навсегда, вернее, до тех пор, пока Apple не потерял право на их распространение». Ярким примером политики компании стала переписка пользователя Андерса Джи да Сильвы (Anders G da Silva), который опубликовал в Twitter свою переписку со службой технической поддержки магазина цифрового контента iTunes после того, как купленные им фильмы исчезли из его личной библиотеки.

«О, да, эти фильмы более недоступны. Спасибо, что купили их», — ответила поддержка и в утешение предложила ему выбрать два фильма. Но не в постоянное пользование, а напрокат, на общую стоимость 5,99 долларов.

Да Сильва возмутился, мало того, что купленные фильмы удалили без предупреждения, так еще и пытаются всучить ему прокатную лицензию.

«Эй, Apple, три купленных мною фильма пропали из библиотеки iTunes. — Ой, да, они больше недоступны, спасибо, что их купили. Вот еще два, которые вы можете взять в аренду. — Погодите, что?! Тим Кук , когда такое стало вообще возможным?» — написал Андерс да Сильва.

Некоторые пользователи обратили его внимание на тот факт, что в лицензионном соглашении компании прямо указано, что приобретаются не копии фильмов, а лицензии на их просмотр.

«Я уверен, что эти правила прописаны в пользовательском соглашении, которое вы приняли. Знаете, один из многих пунктов в тексте на несколько десятков страниц, которые никто не читает», — уточнил пользователь weborge.

Российский сегмент Сети этому новшеству особенно не удивился, так как несколько лет назад такая политика была отмечена в работе Apple Music. Загруженные в домашнюю медиатеку треки стали недоступны из-за того, что компания прекратила сотрудничество с лейблом и композиции удалили вне зависимости от того, были ли они куплены в аренду или загружены самостоятельно.

«У пользователей Apple есть хоть что-то свое? Кроме чека на оплату», — поинтересовался один из российских обладателей Apple.

Российские пользователи столкнулись с необходимостью различать купленные в пользование и напрокат фильмы гораздо раньше, еще в мае 2018 года. По большому счету, они ругали сервис iTunes Store даже не за эту разницу, а за работу магазина.

Прокатные фильмы в Apple разрешается воспроизводить сразу, не дожидаясь загрузки. На деле же пользователи столкнулись с тем, что этого не произошло. Причем, перезагрузка не удавалась до конца срока проката. То есть, люди заплатили деньги, но кино так и не увидели. Россияне жаловались, что закачка идет «неприлично» медленно.

Теоретически, прокат гораздо выгоднее покупки, так как разница в цене достаточно заметная, почти вдвое. Например, «Все деньги мира» стоят 499 рублей, а их прокат всего 199 рублей.

Однако в фильмы встроен таймер, который не позволяет их воспроизводить после истечения срока проката. Полгода назад он составлял 24 часа, но сейчас он увеличен до 30-дневного периода.

Но если вы, по предложению iTunes, запускаете фильм немедленно, срок доступа сокращается до 48 часов. А если собрались посмотреть фильм на AirPlay, необходима полная загрузка. AirPods предъявляют подобные же требования. В результате пользователь получает кино, которое немедленно посмотреть не может, но таймер на удаление которого уже запущен.

Россияне, разумеется, отметили, что для компании, которая ратует за борьбу с пиратством, Apple ведет себя на редкость недружелюбно. В реале же получается, что желающий честно внести свою лепту пользователь лишается денег и удовольствия посмотреть фильм.

Даже абсолютно согласные с тем, что за творчество и работу надо платить, пользователи признали, что «бодания» с iTunes закончились торрентами. Пусть без оригинальной звуковой дорожки, в сомнительно качестве и с рекламой порносайтов, но фильмы они посмотрели.

Многие из них признались, что обращения с техподдержку Apple результата не дали. Они были возмущены тем, что компания «не парится с кучей недоработок» и прокатом iTunes связываться больше не хотят. И не будут до тех пор, пока в Сети останется хотя бы один недобитый правообладателями торрент.