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Столичную кинозвезду задумали проучить в Крыму
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Столичную кинозвезду задумали проучить в Крыму 

Рамблер 37 минут назад
Александр Милокостый дебютировал в сериале «Адъютант его превосходительства», а спустя четыре года 16-летнего актёра пригласили на съёмки «Всадника без головы», где юноша составил конкуренцию по числу поклонниц своему коллеге — актёру Олегу Видову. Чтобы не пропускать занятия в школе, Милокостого на время перевели в учебное учреждение в Ялте, и там юный исполнитель роли Генри Пойндекстера без труда завоевал сердца местных девушек. Внимание восторженных воздыхательниц к столичной звезде вызвало негодование среди молодых людей, которые вознамерились проучить заезжего московского актёра. К счастью, юноша носил с собой бутафорский кольт, которым он научился жонглировать благодаря урокам кубинского артиста Роландо Диаса Рейеса. Умелое исполнение трюка настолько поразило мальчишек, что они, забыв о своём злом умысле, попросили юного актёра обучить и их ловкому искусству жонглирования. Так Александр Милокостый начал пользоваться уважением в кругу своих соперников.
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