Кино недели: «Хищник» без Шварца и другие фильмы

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Кино недели: «Хищник» без Шварца, вестерн без героев, Кассель без Беллуччи 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Кадр из фильма
В прокате — новая вариация на тему сюжета о спустившемся на Землю поохотиться межгалактическом изувере с дредами и стильной маской, которая так и не решает в процессе проблему отсутствия Шварценеггера. Кроме того: братья Зеллнер подрывают каноны вестерна с помощью пони, а сын Коста-Гавраса подражает Тарантино.

"Хищник"

К Земле приближается инопланетный корабль — новый «Хищник» не теряет времени, желая представления своей заглавной расы космических охотников, рассекающих между галактиками в поисках нового смертоубийственного развлечения. Не заставит себя долго ждать и столкновение с американскими наемниками: укрытый невидимостью гость из космоса вырежет всю выполнявшую миссию рядом с местом приземления команду элитного снайпера Маккенны (Бойд Холбрук), прежде чем тому удастся на время вырубить монстра и завладеть его маской и бластером — их он, по необъяснимому сценарному завихрению, тут же почтой отправит на адрес своей бывшей жены и сына-школьника (Джейкоб Тремблей), малолетнего вундеркинда-аутиста. Пацан вскоре ухитрится активировать инопланетное снаряжение — и тем самым вызвать в сонный техасский городок сошествие прежде невиданных в этой франшизе супер-хищников, не только прокачавших свой ДНК с помощью генного материала поверженных врагов, но и обзаведшихся натуральными церберами.
Режиссер этого не то ремейка, не то сиквела Шэйн Блэк появлялся в оригинальном «Хищнике» в роли самого болтливого (и не долго протянувшего живым) коммандо из отряда Арнольда Шварценеггера — и что неудивительно, главным достоинством его картины оказывается грамотное культивирование того же духа мачистско-пролетарского аттракциона, который так плотно пронизывал главные экшен-фильмы 1980-х. Блэк ловко жонглирует типичными для жанра в целом и для его рейгановских времен подвида в частности мотивами: вот в центр сюжета попадает группа вояк-отщепенцев с набором броских характеристик, вот палки в колеса им вставляют чины из спецслужб, вот самым умным персонажем на весь фильм оказывается типичный спилберговский ребенок, а вот симпатичная зануда в юбке (Оливия Манн) превращается в машину убийства. На поверку, впрочем, все лучшее, что здесь есть, оказывается более-менее перекочевавшим в нового «Хищника» из оригинала. Все же, что привносит сам Блэк — псевдонаучную болтовню о глобальном потеплении и генетике, провинциальную Америку в качестве места действия, чаще всего не очень уместный юморок — не столько оживляет пожилой материал, сколько перегружает его. Прославившийся как сценарист, Блэк к тому же по-прежнему остается неряшливым режиссером, который топит интригу функциональным, непоследовательным монтажом и разменивает эффектный джангл-минимализм первого фильма на лоскутное одеяло густой ностальгии. То, что франшиза «Хищник» уже тридцать лет не может найти адекватного наследника Шварценеггеру в качестве достойного противника своему заглавному герою — полбеды. Куда хуже, что «Хищник» никак не обзаведется автором, столь же лаконичным и прямолинейным, как работавший над оригиналом Джон Мактирнан.
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"Девица"

Не столько вестерн, сколько антивестерн Дэвида и Нэйтана Зеллнеров «Девица» формально начинается с классических для историй о Диком Западе позиций: поразительно чистенький, даже невинный на фоне грязных, вонючих, пропитых вестерн-типажей герой по имени Сэмюэл Алебастр (Роберт Паттинсон) стремится поскорее обручиться с ждущей его где-то далеко красоткой (Миа Васиковска), для чего выписывает из Англии белоснежную пони по кличке Ириска и ангажирует с собой в дорогу пастыря-пропойцу, которому предстоит оформить брак. Вот только, как он уже по ходу путешествия сообщит спутнику, есть небольшое препятствие: в его отсутствие девушку похитил какой-то местный головорез. На месте, впрочем, обнаружится, что все здесь не совсем то, чем кажется: плен — не плен, жених — не жених, любовь — не любовь.
«Девица» неспроста носит именно такое название, при том что дорогая сердцу персонажа Паттинсона героиня появляется в лучшем случае в середине фильма. Немало классических вестернов строилось на предпосылке об оказавшейся в беде девице, нуждающейся в спасательной операции, осуществляемой непременно руками положительных, ратующих за честь и справедливость героев. Братья Зеллнер пользуются этим классическим клише, чтобы затем на его основе последовательно этих бравых молодцев вывести на чистую воду. Все персонажи мужского пола — самопровозглашенные спасители или проповедники, следопыты или индейцы — здесь рано или поздно разоблачаются, демонстрируют или лицемерие, или алчность, или трусость, а то и вовсе преступную, фатальную склонность к витанию в облаках собственных иллюзий и заблуждений. Посреди всего этого вывернутого наизнанку богопротивного пространства, что на протяжении всей киноистории смотрелось территорией геройства, остается лишь один сколько-то симпатичный, заслуживающий доверия персонаж — причем в юбке. Что ж, может быть, мужчины Дикого Запада и не были поголовно самозванцами, лжецами и слабаками, но тот факт, что давно пора было показать, чьей силой и чьим отсутствием на самом деле были оплачены их экранные подвиги, бесспорен.
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"Мир принадлежит тебе"

Пока «Национальный фронт» набирает популярность, а к Марин Ле Пен наезжает делиться опытом стратег трамповской победы на выборах Стив Бэннон, в парижских банлье вторые и третьи поколения арабских и африканских мигрантов продолжают жить мечтами о богатстве и реализации. Уже не только криминальными — пока его расписная мама Данни (Изабель Аджани) с напарниками занимается хитроумным шоплифтингом в «Галерее Лафайет», слегка неуклюжий и чрезмерно доверчивый Франсуа (Гийом Никлу) строит бизнес-планы: он собрался открыть в Северной Африке франшизу по продаже мороженого Mister Freeze. Но на запуск торговой инициативы нужен капитал, а жиганка-мама склонна без спроса проматывать сбережения Франсуа на ставках и вписках, и поэтому начинающему бизнесмену приходится вписаться в мутную наркосделку в Барселоне: с парой отморозков-тезок по имени Мохамед, пацанкой с района и мамкиным бойфрендом-рецидивистом (Венсан Кассель).
Подставы и стрелки, наркотрафикеры и террористы, вынужденный киднэппинг и ночной звонок мамочке — сын великого политического режиссера Коста-Гавраса Ромен в своем втором фильме уже не шокирует аудиторию видениями будущего, в которое возьмут только рыжих («Будущее принадлежит нам»), а с заметным удовольствием выжимает последние соки из кинематографа прошлого. Отсылающее к «Лицу со шрамом» название, тарантино-образные диалоги (уже во второй сцене фильма звучит многословный пацанский разбор навязчивой французской поп-песенки) и достойные раннего Гая Ричи переломы хребта интриге, берущей неожиданное направление при каждом повороте сюжета — Гаврас развлекается на территории бандитского жанра так, будто на дворе 2002-й. Парадокс в том, что его кино все равно источает вполне современную, свежую энергию — возможно, из-за уверенности, с которой режиссер владеет материалом и вниманием зрителя, а может быть, и из-за пронизывающего эту гангстерскую канитель чувства этнической безысходности: кажется, буржуазная Европа никогда не примет своих относительно новых обитателей за своих, а значит, тем не остается ничего другого, как пытаться взять этот мир собственными руками.
Купить билеты на фильм «Мир принадлежит тебе» на «Афише».
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