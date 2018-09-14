В Омске объявлены фильмы открытия и закрытия кинофестиваля «Движение»

Оргкомитет Национального кинофестиваля дебютов «Движение-2018» объявляет участников основной конкурсной программы и конкурса телесериалов. Об этом сообщает министерство культуры Омской области.