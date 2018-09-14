В Омске объявлены фильмы открытия и закрытия кинофестиваля «Движение» 

Оргкомитет Национального кинофестиваля дебютов «Движение-2018» объявляет участников основной конкурсной программы и конкурса телесериалов. Об этом сообщает министерство культуры Омской области.
В главной конкурсной программе фестиваля «Движение. Вперед» представлено семь картин: дебютная режиссерская работа сценариста и писателя Михаила Идова «Юморист» (фильм открытия фестиваля); лента выпускницы Мастерской братьев Коттов во ВГИКе Лизы Болычевой «Нариман и его братья»; этническая драма Елизаветы Стишовой «Сулейман-гора»; мелодрама Кирилла Плетнёва «Без меня» (фильм закрытия фестиваля); молодёжная чёрная комедия Андрея Вальдберга «Место!»; документальный фильм о войне в Донбассе «Своя республика» Алёны Полуниной; сериал Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо».
В конкурсную программу «Движение. Навстречу» в этом году включены пилоты или первые серии. Это комедия Максима Свешникова «257 причин, чтобы жить»; социальная драма Ангелины Никоновой «4:59»; детектив Кати Шагаловой «Инкубатор»; триллер Романа Прыгунова «Мертвое озеро»; криминальная мелодрама Бориса Хлебникова «Обычная женщина»; комедия Резо Гигинеишвили «Секретарша».
Добавим, что кинофестиваль поддерживают Министерство культуры Российской Федерации и Правительство Омской области.