Стресс сводит Джулию Робертс с ума в трейлере сериала «Возвращайся домой» 

Видеосервис Amazon опубликовал на YouTube трейлер сериала-триллера «Возвращайся домой» с Джулией Робертс в главной роли.
Джулия Робертс предстает в сериале создателя «Мистера Робота» Сэма Эсмейла в роли сотрудницы секретной организации, задача которой — помогать участникам боевых действий справиться с посттравматическим синдромом и вернуться в обычную жизнь. Однако наступает день, когда стресс влияет и на саму психолога — мир кажется ей пугающим.
Вместе с Джулией Робертс в сериале снялся Бобби Каннавале.
Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» о маленькой ведьме и ее коте.