Ещё
Стресс сводит Джулию Робертс с ума в трейлере сериала «Возвращайся домой»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Стресс сводит Джулию Робертс с ума в трейлере сериала «Возвращайся домой» 

Газета.Ru + ещё 1 13 минут назад
Фото: Joel Ryan/AP
Видеосервис Amazon опубликовал на YouTube трейлер сериала-триллера «Возвращайся домой» с Джулией Робертс в главной роли.
Джулия Робертс предстает в сериале создателя «Мистера Робота» Сэма Эсмейла в роли сотрудницы секретной организации, задача которой — помогать участникам боевых действий справиться с посттравматическим синдромом и вернуться в обычную жизнь. Однако наступает день, когда стресс влияет и на саму психолога — мир кажется ей пугающим.
Вместе с Джулией Робертс в сериале снялся Бобби Каннавале.
Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» о маленькой ведьме и ее коте.
Газета.Ru: последние новости
Названа исполнительница роли Жанны Фриске в фильме о певице На кинопремии "Оскар" Россию представит "Собибор" Хабенского Сталлоне анонсировал съемки нового "Рэмбо"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х7
Что стало с ведущим «Моей семьи»17
Водка, икра, балалайка: фильмы о русских без русских2
10 экранизаций, от которых невозможно оторваться
Татьяна Догилева едва не облысела
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
02:58
Кто приготовил легендарную заливную рыбу
Фильмы
02:55
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение