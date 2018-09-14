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Объявлены фильмы-участники омского кинофестиваля «Движение»
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Объявлены фильмы-участники омского кинофестиваля «Движение» 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Первой картиной, которую увидят омичи, станет работа режиссера Михаила Идова «Юморист», которая расскажет о жизни писателя Бориса Аркадьева. На официальном сайте ежегодного кинофестиваля, который проходит в Омске, появился перечень кинокартин, которые будут участвовать в конкурсном показе. Напомним, мероприятие будет проходить в городе с 26 по 30 сентября.
Конкурсная программа делится на два направления. «Движение. Вперед» — это основная конкурсная программа. Здесь будут показаны игровые и неигровые полнометражные фильмы. Помимо фильма-открытия «Юморист», в рамках конкурса будут представлены ещё шесть фильмов: кинокартина «Нариман и его братья», этническая драма «Сулейман-гора», мелодрама «Без меня», которая станет фильмом закрытия фестиваля, молодёжная чёрная комедия «Место!», документальный фильм о войне в Донбассе «Своя республика» и картина «Звоните ДиКаприо».
После их просмотра жюри определят лучих в номинациях «Гран-при», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская/мужская роль», «Лучший сценарий» и «Лучшая операторская работа».
Конкурс «Движение. Навстречу» включает в себя пилотные или первые выпуски сериалов. В этом году омичи смогут увидеть работы Максима Свешникова «257 причин, чтобы жить», Ангелины Никоновой «4:59», Кати Шагаловой «Инкубатор», а также триллер от режиссера дилогии «Духless» Романа Прыгунова «Мертвое озеро», криминальную мелодраму от режиссера «Аритмии» Бориса Хлебникова «Обычная женщина» и комедию Резо Гигинеишвили «Секретарша». Лучшего в этой конкурсной программе определят путём зрительского голосования.
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