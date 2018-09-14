Объявлены фильмы-участники омского кинофестиваля «Движение»

Первой картиной, которую увидят омичи, станет работа режиссера Михаила Идова «Юморист», которая расскажет о жизни писателя Бориса Аркадьева. На официальном сайте ежегодного кинофестиваля, который проходит в Омске, появился перечень кинокартин, которые будут участвовать в конкурсном показе. Напомним, мероприятие будет проходить в городе с 26 по 30 сентября.

Конкурсная программа делится на два направления. «Движение. Вперед» — это основная конкурсная программа. Здесь будут показаны игровые и неигровые полнометражные фильмы. Помимо фильма-открытия «Юморист», в рамках конкурса будут представлены ещё шесть фильмов: кинокартина «Нариман и его братья», этническая драма «Сулейман-гора», мелодрама «Без меня», которая станет фильмом закрытия фестиваля, молодёжная чёрная комедия «Место!», документальный фильм о войне в Донбассе «Своя республика» и картина «Звоните ДиКаприо».

После их просмотра жюри определят лучих в номинациях «Гран-при», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская/мужская роль», «Лучший сценарий» и «Лучшая операторская работа».