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Художник превратил принцесс Диснея в брутальных воинов
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Художник превратил принцесс Диснея в брутальных воинов 

Tlum.ru 37 минут назад
Фото: Tlum.ru
Несмотря на то, что в последних мультфильмах Диснея принцессы уже могут за себя постоять, мы больше привыкли видеть их в роли робких барышень, а не брутальных воинов. А на это интересно посмотреть, между прочим!
Художник Артемий Мясников нарисовал принцесс в броне, латах и с оружием в руках. И это выглядит потрясающе.
Ариэль, «Русалочка»
Мерида, «Храбрая сердцем»
Рапунцель, «Рапунцель»
Белль, «Красавица и Чудовище»
Покахонтас, «Покахонтас»
Тиана, «Принцесса и лягушка»
Золушка, «Золушка»
Мулан, «Мулан»
Жасмин, «Аладдин»
Аврора, «Спящая красавица»
Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»
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