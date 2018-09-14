Художник превратил принцесс Диснея в брутальных воинов

Несмотря на то, что в последних мультфильмах Диснея принцессы уже могут за себя постоять, мы больше привыкли видеть их в роли робких барышень, а не брутальных воинов. А на это интересно посмотреть, между прочим!

Художник Артемий Мясников нарисовал принцесс в броне, латах и с оружием в руках. И это выглядит потрясающе.

Ариэль, «Русалочка»

Мерида, «Храбрая сердцем»

Рапунцель, «Рапунцель»

Белль, «Красавица и Чудовище»

Покахонтас, «Покахонтас»

Тиана, «Принцесса и лягушка»

Золушка, «Золушка»

Мулан, «Мулан»

Жасмин, «Аладдин»

Аврора, «Спящая красавица»

Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»

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