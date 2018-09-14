Как выглядели бы киногерои, если бы их играли актеры их реального возраста

Иногда, когда смотришь фильм, не укладывается в голове: как этому герою может быть 16 лет, если выглядит он на все 30? Впрочем, не стоит забывать, что это кинематограф и создатели фильмов специально подбирают харизматичных актеров, которые понравились бы зрителям. А что, если бы киногероев играли люди их настоящего возраста? Вот чтобы все по-честному, как в книге?

Источник: AdMe.ru Кларк Кент, «Тайны Смолвиля», 14 лет.

Роза, «Титаник», 17 лет.

Фрэнк Абигнейл, «Поймай меня, если сможешь», 18 лет.

Пьер Безухов, «Война и мир», 20 лет.

Тайлер Гейдж, «Шаг вперед», 18 лет.

Стефан Сальваторе, «Дневники вампира», выглядел на 17 лет.

Олимпия, «Александр», 55-60 лет.

Стив Сандерс, «Беверли-Хиллз 90210», 16 лет.

Андреа Цукерман, «Беверли-Хиллз 90210», 16 лет.

Воланд, «Мастер и Маргарита», 45 лет.

Робб Старк, «Игра престолов», 14 лет.

Дейенерис Таргариен, «Игра престолов», 11 лет.

Д’Артаньян, «Д’Артаньян и три мушкетера», 18 лет.