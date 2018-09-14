Как выглядели бы киногерои, если бы их играли актеры их реального возраста 

Иногда, когда смотришь фильм, не укладывается в голове: как этому герою может быть 16 лет, если выглядит он на все 30? Впрочем, не стоит забывать, что это кинематограф и создатели фильмов специально подбирают харизматичных актеров, которые понравились бы зрителям. А что, если бы киногероев играли люди их настоящего возраста? Вот чтобы все по-честному, как в книге?
Источник: AdMe.ru Кларк Кент, «Тайны Смолвиля», 14 лет.
Роза, «Титаник», 17 лет.
Фрэнк Абигнейл, «Поймай меня, если сможешь», 18 лет.
Пьер Безухов, «Война и мир», 20 лет.
Тайлер Гейдж, «Шаг вперед», 18 лет.
Стефан Сальваторе, «Дневники вампира», выглядел на 17 лет.
Олимпия, «Александр», 55-60 лет.
Стив Сандерс, «Беверли-Хиллз 90210», 16 лет.
Андреа Цукерман, «Беверли-Хиллз 90210», 16 лет.
Воланд, «Мастер и Маргарита», 45 лет.
Глеб Жеглов, «Место встречи изменить нельзя», 25 лет.
Робб Старк, «Игра престолов», 14 лет.
Джон Сноу, «Игра престолов», 14 лет.
Дейенерис Таргариен, «Игра престолов», 11 лет.
Д’Артаньян, «Д’Артаньян и три мушкетера», 18 лет.