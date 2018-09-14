Synergy Global Forum стал съемочной площадкой фильма «Временные трудности»

13 сентября в прокат вышел фильм «Временные трудности», основанный на реальных событиях. Главный герой смог стать успешным бизнес-консультантом, несмотря на врожденный недуг, благодаря отцу, который отказывался признавать болезнь сына и говорил, что у него лишь «временные трудности».

По сюжету герой выступает на Synergy Global Forum, российском форуме, который в 2017 году попал в Книгу рекордов Гинесса, как самый большой бизнес-форум мира. Съемки проходили во время реального события в прошлом году и попали в финальный монтаж картины.

Организатор форума Школа Бизнеса «Синергия» так же выступила сопродюсером фильма.