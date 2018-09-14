«Веном» с Томом Харди получил рейтинг PG-13

Никакого «старого доброго ультранасилия» и нецензурщины во все края — Американская киноассоциация присвоила «Веному» рейтинг PG-13. Это значит, что в кино без проблем пустят всех детей, которым уже исполнилось тринадцать, и Том Харди будет вести себя прилично даже после того, как в него внедрится тот пугающий черный симбиот с сотней острых зубов.

Вероятно, в Sony решили не рисковать и охватить как можно большую аудиторию. Теперь опытные гадалки на кассовых сборах обещают фильму 65 миллионов долларов за первый уик-энд в домашнем прокате, а производство картины обошлось студии в сотню.

В российском прокате, стартующем 4 октября, на сеансы «Венома» будут пускать с шестнадцати. Можно подумать, психика наших подростков более деликатная.