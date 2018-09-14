Очередное инопланетное вторжение: Трейлер фантастики «Земля в осаде» 

В сети появился первый тизер-трейлер научно фантастического триллера «Земля в осаде» от режиссера Руперта Уайатта («Восстание планеты обезьян», «Игрок»).
История разворачивается в Чикаго, вот уже 10 лет оккупированном инопланетными войсками. За это время пришельцы обустроились, захватили власть и ввели свои правила. В фильме исследуется жизнь по обе стороны конфликта, есть те, кто смирился и те, кто готовится дать отпор внеземным интервентам.
Кто одержит верх, узнаем в кинотеатрах с 28 марта 2019 года.
Главные роли в фильме «Земля в осаде» исполнили Джон Гудман («Кловерфилд, 10»), Вера Фармига («Заклятие»), Мадлен Брюэр («Рассказ служанки»), Эштон Сандерс («Великий уравнитель 2») и Джеймс Рэнсон («Оно 2»). В основу сюжета лег оригинальный сценарий Эрики Бини («Сражение солдата Келли»).
Елизавета Бережная