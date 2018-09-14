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Кинохиты, которые быстро забыли
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Кинохиты, которые быстро забыли 

Рамблер 47 минут назад
Можно ли заранее знать, что тот или иной фильм будет хитом и надолго останется фаворитом киноманов? Некоторые ленты, которые в первые недели делали огромную кассу, уже через пару месяцев терялись и забывались, а сегодня об этих когда-то гремевших картинах вспомнят очень немногие.
1. «Каратэ-пацан» (2010). Этот боевик был переосмыслением одноимённого американского фильма 1984 года. В новую картину пригласили звёздного Джеки Чана и сына Уилла Смита Джейдена, а сам Уилл выступил продюсером. Поначалу картина была очень успешной и даже могла быть положить начало франшизе, но уже скоро «Каратэ-пацан» потерял популярность и сегодня продолжается в тв-формате.
2. «Хэнкок» (2008). Летом 2008 года вышло сразу несколько супергеройских лент, снятых по комиксам, в их числе был и «Хэнкок», который украсили присутствием Уилл Смит и Шарлиз Терон. Картина не потерялась на фоне прочих и была очень успешна в прокате. Однако если другие супергеройские фильмы того года превратились в отличные франшизы, которые продолжаются до сих пор, то «Хэнкок» попросту пропал из вида и сейчас уже неактуален.
3. «Эволюция Борна» (2012). Боевики про Джейсона Борна с Мэттом Дэймоном в главной роли стали переписали сам жанр детективных боевиков, но студия зачем-то решила выпустить фильм, в котором события разворачиваются параллельно, причём главного героя, коллеги Борна Аарона Кросса, сыграл уже Джереми Рейнер. Он был неплох, да и «Эволюция Борна» выглядела отлично, но в 2016 году вышел очередной эпизод с Деймоном «Джейсон Борн». И кому теперь интересна «Эволюция Борна»?
О других лентах, которые быстро взлетели, но столь же быстро забылись, смотрите в ролике.
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