«Не узнаю вас в гриме»: 20 актеров, благодаря гриму преобразившихся до неузнаваемости

Киноакадемия не просто так ежегодно вручает гримерам «Оскар» — эта награда более чем заслуженна: именно стараниями гримеров мы наблюдаем на экранах захватывающее дух преображение любимых актеров. С помощью грима красавиц превращают в дурнушек, молодых актеров — в старых, темнокожих — в белых, женщин — в мужчин, создают невероятных монстров. Вспоминаем самые яркие примеры таких преображений, за которые стоит поблагодарить именно гримеров.

Самый что ни на есть классический пример — Рэйф Файнс в роли лорда Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере

Гримеры сериала «Американская история ужасов» умудрились превратить миловидную Наоми Гроссман в уродливого карлика.

Мерил Стрип в мини-сериале «Ангелы в Америке» сыграла «двойную» роль — не только женщины, но и мужчины

Эдди Редмэйн не так давно за преображение из мужчины в женщину в «Девушке из Дании» получил номинацию на «Оскар»

Еще одна «классика жанра» — Робин Уильямс , стараниями гримеров превратившийся в миссис Даутфайр.

Ну и, конечно, говоря о гриме, нельзя не вспомнить, как гримеры поработали над Хитом Леджером, превратив австралийского красавчика в безумного маньяка в «Темном рыцаре».

Джейкоб Тремблей стараниями гримеров оказался практически неузнаваемым в драме «Чудо» — и это преображение было отмечено вполне заслуженной номинацией на «Оскар» в категории «Лучший грим и прически»

Мало кто знает, что под пугающей маской Короля Ночи в «Игре престолов» скрывается актер Ричард Блейк.

В фильме «Поездка в Америку» гримеры не только искусно состарили Эдди Мерфи , но и превратили его из темнокожего — в белого.

Тильда Суинтон, сама по себе мастерица преображений, усилиями гримеров в «Отеле „Гранд Будапешт“» выглядит совершенно не узнаваемой.

В «Черной мессе» гримеры превратили красавчика Джонни Деппа в жутковатого гангстера Джеймса Балджера.

Эмму Томпсон в образе из «Моей ужасной няни 2» можно узнать разве что по глазам — да и то с трудом.

Гэри Олдман с гримерами давно на короткой ноге — еще со времен своей трансформации в Дракулу в фильме 1992 года.

Есть в послужном списке Олдмана и еще более крышесносные преображения — стоит вспомнить хотя бы его Мейсона Верджера из «Ганнибала».

Если Эдди Мерфи из темнокожего превратили в белого, то Роберта Дауни-младшего в «Солдатах неудачи» — наоборот. За эту свою роль звезда киновселенной Marvel получил номинацию на «Оскар» как лучший актер второго плана.

Наверное, даже самые преданные поклонники «Гарри Поттера» и лично Дэниела Рэдклиффа не смогли бы узнать актера в этом монстре из фильма «Рога».

Мало кто знает, что Самара из фильма ужасов «Звонок» в реальной жизни — вполне миловидная девушка; за некоторую долю анонимности Дэйви Чейз следует опять же поблагодарить гримеров.

Легендарная актриса Гленн Клоуз стараниями гримеров превратилась в мужчину в фильме «Капитан Крюк».

Анджелику Хьюстон в гриме ведьмы из «Ведьм» 1990 года узнать невозможно в принципе.

Спустя год после «Загадочной истории Бенджамина Баттона» технологию «состаривания» актера опробовали на красавце Джареде Лето — в фильме «Мистер Никто» 2009.

Олеся Шишкина