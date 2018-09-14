Ещё
«Не узнаю вас в гриме»: 20 актеров, благодаря гриму преобразившихся до неузнаваемости
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

«Не узнаю вас в гриме»: 20 актеров, благодаря гриму преобразившихся до неузнаваемости 

Киноафиша 49 минут назад
Фото: Киноафиша
Киноакадемия не просто так ежегодно вручает гримерам «Оскар» — эта награда более чем заслуженна: именно стараниями гримеров мы наблюдаем на экранах захватывающее дух преображение любимых актеров. С помощью грима красавиц превращают в дурнушек, молодых актеров — в старых, темнокожих — в белых, женщин — в мужчин, создают невероятных монстров. Вспоминаем самые яркие примеры таких преображений, за которые стоит поблагодарить именно гримеров.
Самый что ни на есть классический пример — Рэйф Файнс в роли лорда Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере
Гримеры сериала «Американская история ужасов» умудрились превратить миловидную Наоми Гроссман в уродливого карлика.
Мерил Стрип в мини-сериале «Ангелы в Америке» сыграла «двойную» роль — не только женщины, но и мужчины
Эдди Редмэйн не так давно за преображение из мужчины в женщину в «Девушке из Дании» получил номинацию на «Оскар»
Еще одна «классика жанра» — Робин Уильямс, стараниями гримеров превратившийся в миссис Даутфайр.
Ну и, конечно, говоря о гриме, нельзя не вспомнить, как гримеры поработали над Хитом Леджером, превратив австралийского красавчика в безумного маньяка в «Темном рыцаре».
Джейкоб Тремблей стараниями гримеров оказался практически неузнаваемым в драме «Чудо» — и это преображение было отмечено вполне заслуженной номинацией на «Оскар» в категории «Лучший грим и прически»
Мало кто знает, что под пугающей маской Короля Ночи в «Игре престолов» скрывается актер Ричард Блейк.
В фильме «Поездка в Америку» гримеры не только искусно состарили Эдди Мерфи, но и превратили его из темнокожего — в белого.
Тильда Суинтон, сама по себе мастерица преображений, усилиями гримеров в «Отеле „Гранд Будапешт“» выглядит совершенно не узнаваемой.
В «Черной мессе» гримеры превратили красавчика Джонни Деппа в жутковатого гангстера Джеймса Балджера.
Эмму Томпсон в образе из «Моей ужасной няни 2» можно узнать разве что по глазам — да и то с трудом.
Гэри Олдман с гримерами давно на короткой ноге — еще со времен своей трансформации в Дракулу в фильме 1992 года.
Есть в послужном списке Олдмана и еще более крышесносные преображения — стоит вспомнить хотя бы его Мейсона Верджера из «Ганнибала».
Если Эдди Мерфи из темнокожего превратили в белого, то Роберта Дауни-младшего в «Солдатах неудачи» — наоборот. За эту свою роль звезда киновселенной Marvel получил номинацию на «Оскар» как лучший актер второго плана.
Наверное, даже самые преданные поклонники «Гарри Поттера» и лично Дэниела Рэдклиффа не смогли бы узнать актера в этом монстре из фильма «Рога».
Мало кто знает, что Самара из фильма ужасов «Звонок» в реальной жизни — вполне миловидная девушка; за некоторую долю анонимности Дэйви Чейз следует опять же поблагодарить гримеров.
Легендарная актриса Гленн Клоуз стараниями гримеров превратилась в мужчину в фильме «Капитан Крюк».
Анджелику Хьюстон в гриме ведьмы из «Ведьм» 1990 года узнать невозможно в принципе.
Спустя год после «Загадочной истории Бенджамина Баттона» технологию «состаривания» актера опробовали на красавце Джареде Лето — в фильме «Мистер Никто» 2009.
Олеся Шишкина
Киноафиша: последние новости
Читай, смотри и наслаждайся: 10 экранизаций, от которых невозможно оторваться Сестра Жанны Фриске сыграет погибшую певицу в фильме о ее жизни Вам тут не место: Новый трейлер фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х7
Что стало с ведущим «Моей семьи»17
Водка, икра, балалайка: фильмы о русских без русских1
10 экранизаций, от которых невозможно оторваться
Татьяна Догилева едва не облысела
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
02:58
Кто приготовил легендарную заливную рыбу
Фильмы
02:55
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение