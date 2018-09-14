Безумная феерия Терри Гиллиама: Трейлер фильма «Человек, который убил Дон Кихота»

Неужели, это свершилось? Многострадальный проект Терри Гиллиама, который режиссер разрабатывал 20 лет, наконец-то выходит на большие экраны. Сегодня появился дублированный трейлер удивительного фильма «Человек, который убил Дон Кихота».

По сюжету успешный режиссер Тоби спустя десять лет пытается разыскать актеров-любителей из своего студенческого фильма о Дон Кихоте. Тоби находит только старого сапожника, сошедшего с ума и возомнившего себя настоящим Рыцарем печального образа. В лице режиссера он вдруг узнает своего верного оруженосца Санчо Панса, а Тоби решает подыграть безумному старцу. Так начинаются абсурдные и невероятные приключения, где граница реальности и фантазии полностью размыта.

Премьера картины «Человек, который убил Дон Кихота» состоялась в мае на Каннском фестивале. В российский прокат лента выйдет 27 сентября.

Елизавета Бережная