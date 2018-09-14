Ещё
Безумная феерия Терри Гиллиама: Трейлер фильма «Человек, который убил Дон Кихота»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Безумная феерия Терри Гиллиама: Трейлер фильма «Человек, который убил Дон Кихота» 

Киноафиша 26 минут назад
Фото: Киноафиша
Неужели, это свершилось? Многострадальный проект Терри Гиллиама, который режиссер разрабатывал 20 лет, наконец-то выходит на большие экраны. Сегодня появился дублированный трейлер удивительного фильма «Человек, который убил Дон Кихота».
По сюжету успешный режиссер Тоби спустя десять лет пытается разыскать актеров-любителей из своего студенческого фильма о Дон Кихоте. Тоби находит только старого сапожника, сошедшего с ума и возомнившего себя настоящим Рыцарем печального образа. В лице режиссера он вдруг узнает своего верного оруженосца Санчо Панса, а Тоби решает подыграть безумному старцу. Так начинаются абсурдные и невероятные приключения, где граница реальности и фантазии полностью размыта.
Премьера картины «Человек, который убил Дон Кихота» состоялась в мае на Каннском фестивале. В российский прокат лента выйдет 27 сентября.
Елизавета Бережная
Киноафиша: последние новости
Читай, смотри и наслаждайся: 10 экранизаций, от которых невозможно оторваться Сестра Жанны Фриске сыграет погибшую певицу в фильме о ее жизни «Не узнаю вас в гриме»: 20 актеров, благодаря гриму преобразившихся до неузнаваемости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х7
Что стало с ведущим «Моей семьи»17
Водка, икра, балалайка: фильмы о русских без русских2
10 экранизаций, от которых невозможно оторваться
Татьяна Догилева едва не облысела
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
02:58
Кто приготовил легендарную заливную рыбу
Фильмы
02:55
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение