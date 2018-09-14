Невероятная история: Александр Федоров о премьере «Лодочника» в Оренбурге

Новый сезон в Оренбургском областном театре только открылся, а артисты работают уже над вторым новым спектаклем (первый — «Касатка» режиссера Рифката Исрафилова ). «Лодочника» по пьесе украинского драматурга Анны Яблонской оренбуржцы увидят в середине ноября. О постановке древней мифологической истории на современный лад корреспонденту ProOren рассказал режиссер спектакля Александр Федоров

«Лодочника» уже видели однажды Оренбурге, правда, в постановке Йошкар-Олинского театра. Не боитесь, что будут сравнивать?

— Сравнение в какой-то степени неизбежно. Я этого не боюсь, потому что в каждом спектакле, с каждой труппой получается по-разному. Артисты отличаются друг от друга своей определенной эстетикой, психофизикой, мировоззрением. В любом случае, наш спектакль вряд ли будет похожим на другие. Шекспира или Чехова, к примеру, ставят во многих театрах, но в каждой постановке — своя изюминка. Поэтому страха нет. Наоборот — когда смотришь понравившиеся спектакли, хочется найти какой-то другой ход, чтобы не повторяться. Это своего рода вызов.

— Как давно у вас возникла идея поставить этот спектакль?

— Я посмотрел постановку Йошкар-олинского театра, и мне понравилась тема, затронутая в пьесе. А когда прочел ее, подумал, что это будет интересно для нашего театра. С одной стороны, она носит притчевый характер, в то же время это какая-то философская история с долей юмора. Мне показалось, что в этом спектакле можно говорить на серьезные темы, используя при этом интересные подходы. Художественный руководитель нашего театра меня поддержал.

— Когда вы впервые познакомились с пьесами Яблонской?

— Тогда, когда решил ставить этот спектакль. Я и раньше слышал про этого автора, но глубокого интереса не проявлял. Потом узнал ее трагическую историю (Анна Яблонская погибла при теракте в Домодедово в 2011 году). Кстати, в день гибели Анна ехала получать награду за свою последнюю написанную пьесу «Язычники». У нее очень необычный образ мысли. Она не от мира всего, чем и интересна. В интернете можно найти ее дневник, опубликованный за месяц до трагедии. В нем она с сожалением пишет о том, что не успеет сделать все, что осталось мало времени. И ее слова оказались пророческими.

— Главный герой пьесы несколько раз оказывается перед сложным этическим выбором, от которого зависит судьба других персонажей и его собственная. Насколько вы с ним похожи в этом?

— Мне кажется, с главным героем похожи все так или иначе. Идея пьесы в том, что каждому из нас дан шанс. В какой-то момент жизни человек отказывается от своей мечты и идеалов, оказываясь на самом дне. Не обязательно в физическом смысле слова — в психологическом тоже. Эта пьеса именно о том, что каждому из нас дан шанс всё исправить. Если ты его используешь, то меняешь свою жизнь. Если нет, то тебя ждет Женщина с косой (персонаж пьесы и спектакля). Кроме прочего, в произведении затрагивается и тема любви. Как бы пафосно это не звучало, но она способна спасти даже от смерти, что и происходит в конце пьесы вопреки оригинальной мифологической истории.

— У одних режиссеров в постановке «Лодочник» больше похож на мифологический триллер, у других — на ироническую сказку. А как вы охарактеризуете свой спектакль?

— Пока не могу сказать точно. Для меня это невероятная история. А невероятная история чего — станет понятно чуть позже. Это и притча, и сказка, но точно не триллер. Пока идет творческий поиск, не хочется загонять себя в какие-то рамки. Как только определяешься с жанром, начинаешь все выстраивать вокруг него, боишься выйти за пределы. А когда есть определенный творческий простор, ни к чему не привязываешься и не цепляешься за устоявшиеся стереотипы.

— Вопреки мифологической истории в пьесе любовь побеждает, и Орфей (Сторож) возвращается из Ада вместе с Эвридикой (Олей). А какая концовка ближе вам?

— Я за хеппи-энд. Почему-то в большинстве случаев на фестивалях побеждают спектакли/фильмы с тяжелым сюжетом. Жизнь в них показана какой-то непролазной, отвратительной. Конечно, в реальности такое случается. Довольно часто мечты не сбываются, и люди принимают ту судьбу, которая у них сложилась. Но хочется верить в то, что что-то в этой жизни зависит и от самого человека. И для меня в этом спектакле есть хеппи-энд. Женщина с пустым ведром — это аллюзия к «Божественной комедии» Данте. Грешники несут свою кару бесконечно, как и Сизиф, который обречен вечно толкать камень в гору. Также и в спектакле. Героиня всю жизнь ходит с пустым ведром, которое она не в состоянии полнить. На самом же деле ведро — это ее душа.

Женщина с косой — тоже иносказание. Обычно мы рассматриваем смерть как нечто страшное, ужасное. Но ведь именно она дала главному герою шанс на жизнь. И, может быть, иногда стоит взглянуть на нее с другой стороны. Может быть, смерть — это то, что движет нами?

— В пьесе главный герой общается с неодушевленными в жизни предметами — деревьями, электрическим столбом. Ставить такое сложнее, чем сцены с актерами, играющими людей?

— Конечно, в реальной жизни сложно представить человека, разговаривающего с деревьями. Но язык театра условен. Во время этих сцен происходит внутреннее самосознание главного героя. Тут еще важно понимать глубину проблемы человека, находящегося в патовой ситуации. Когда говоришь «спившийся», представляешь сразу пьяницу. А в более глубоком смысле — это тот, кто предал себя, свою жизнь, свою любовь. Человек, который в физическом и моральном смысле опустился на самое дно. Грязный, оплеванный — он оказался на краю. Один шаг — и смерть. И деревья появляются именно в самый кульминационный момент жизни главного героя.

— Какой реакции ожидаете от оренбургской публики, привыкшей к более «классическим» постановкам?

— У нас уже сформировалась определенная театральная публика. Это и не плохо, и не хорошо — просто факт. И сейчас, работая над спектаклем, я не могу не учитывать менталитет зрителей. Есть некая опаска, что люди, к примеру, побояться Женщины с косой. Но на самом-то деле история очень простая. Если бы спектакль ставился для детей, можно было бы назвать эту историю сказкой. Здесь тоже персонажи устраивают главному герою испытания, преодолевая которые он меняется и становится личностью.

Я считаю, что сама пьеса очень мудрая, трогательная, смешная. И самое главное — она дает надежду. Сейчас идет работа над спектаклем, и уже в середине сентября его можно будет увидеть на сцене нашего театра.