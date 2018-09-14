YouTube спродюсирует документальный фильм про ЛГБТ

Джеффри Фридман. Как сообщает The Hollywood Reporter, компания YouTube находится в процессе производства документального фильма «State of Pride» про ЛГБТ-сообщество. Режиссерами и исполнительными продюсерами проекта выступают двукратный лауреат «Оскара» Роб Эпштейн

«Мы созданы, чтобы работать с новой аудиторией. Сейчас у нас есть возможность поработать с двумя экстраординарными режиссерами, чтобы запомнить этот уникальный момент, посвященный поколению YouYube», — поделился со-основатель продюсерской компании Нэйт Хугтеллинг.

Фильм расскажет пятидесятилетнюю историю ЛГБТ после знаменитых Стоунволлских бунтов, когда представители сексуальных меньшинств впервые оказали сопротивление узаконенной государством системе преследования геев.

«Мы почтены тем, что именно нам выпала честь показать настолько важный документальный фильм людям со всего мира», — рассказала представитель YouTube Сюзанна Дэниэлс, — «В фильме будут использованы сильные диалоги с вдохновляющими людьми, которые лично пережили изменения в истории притеснения меньшинств за последние 50 лет».