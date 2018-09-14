Ленты с феноменальной актёрской игрой

Драма режиссёра Гэвина О’Коннора о смешанных боевых искусствах «Воин», вышедшая в 2011 году, стала звёздным часом для Джоэла Эдгертона Тома Харди и Ника Нолти, который был номинирован за роль на «Оскар». Эта картина могла бы оказаться обычной лентой о сложных отношениях между отцом и сыновьями и конфликте между братьями, но стала настоящем проникновением в души людей. И Эдгертон, и Нолти выступили в ней отлично, в полной мере показав жизненные трагедии разных поколений, но истинным героем стал Том Харди, который и поднял фильм на невероятную высоту. Персонаж Харди, бывший участник войны в Ираке, а ныне спортсмен, борется сам с собой. Его изнутри пожирают ненависть и боль, полученные на войне травмы и вина за дезертирство. Волею случая его представили героем, каким он на самом деле не был, и это добавляет ситуации эмоционального напряжения. Поведение персонажа согласно сценарию должно вызывать у зрителя неприязнь, раздражение и даже ненависть, но Том Харди умудрился показать его не только отвратительным, но и страдающим, из-за чего публика начала сопереживать ему. И такую актёрскую игру действительно увидишь нечасто.

Узнайте из ролика, в каких ещё фильмах актёры сыграли с таким надрывом, что превратили ленты в идеальные.