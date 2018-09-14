Голосование за тему фестиваля «Дух огня» в Югре продолжается

Интернет-голосование по определению темы конкурсов фотографий и микрофильмов международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» продолжаются в Югре.

Сейчас зрители выбирают из трех предложенных вариантов: «Судьба человека», «Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить» и «Навстречу Миру сердце распахни». Режиссеры могут воспринимать темы по-разному, основываясь на своей идеологии и своих убеждениях. в конкурсе может принять участие любой житель планеты.

«Судьба человека» — это о профессии, о личности, о судьбе и о возможности трансляции этой тематики через театральные и кинематографические средства художественной выразительности. «Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить» — тема детей и их воспитания. «Навстречу Миру сердце распахни» — это о добровольчестве и волонтерстве.

Зрители могут выбрать любой из трех предложенных вариантов на официальном сайте международного фестиваля кинематографических дебютов и в группах в социальных сетях.

Голосование завершится 20 сентября.

Фестиваль «Дух огня» пройдет в столице округа уже в 17 раз. Традиционно, на нем соберутся авторы лучших дебютных фильмов, а также актеры с мировым именем. Каждый год зрители ожидают новых творческих решений и интересных поворотов сюжета в фильмах. Фестиваль не ограничивается просмотром кино, потому что организаторы постоянно придумывают что-то новое, превращая поход в кинотеатр в праздник. В рамках фестиваля предусмотрено присуждение четырех международных призов, включающих в себя денежное вознаграждение. Конкурс оценивает международное жюри, состоящее из пяти крупных деятелей международного кинематографа.

В прошлом году на фестивале выступал известный кинокритик Борис Нелепо , который провел лекцию о том, как меняется киноязык в современном мире и как на это влияют современные технологии — так называемая «цифра», позволяющая резко сокращать время и силы при производстве фильмов. Он сообщил, что приход цифровых технологий подарит миру новые направления в творчестве режиссеров.

Также на фестиваль приехал Кристофер Ламберт , который нашел себе приключение даже в Ханты-Мансийске. Актер опоздал на самолет, после чего ему пришлось лететь до Сургута, а оттуда лететь на вертолете. Ламберт сохранил хорошее настроение и оценил путешествие на вертолете. Кристофер Ламберт также получил от президентского совета фестиваля награду за вклад в мировое кино, которую вручил Сергей Соловьев

Фото: официальная группа фестиваля «ВКонтакте»