Пьют и поют: как показывают Россию на западе

Пьют и поют: стереотипы о России в западном кино

Фильмы с упоминанием русских выходят на Западе с завидным постоянством. Чаще всего товарищи из России предстают антагонистами главных героев-американцев, как обычно, спасающих мир. Шпионы и злодеи с хмурыми лицами, темноволосые и часто неуклюжие, распевающие «Катюшу» и непременно потребляющие водку и соленые огурцы — такими видят русских американские режиссеры. Вспомним и другие стереотипы о русских в американском кино.

Все русские очень религиозны

Этот стереотип подтверждается частым изображением церквей в российских городах, а также обязательным присутствием на теле русского героя креста и другими религиозными «атрибутами». Можно вспомнить, например, фильм «Красный воробей», в котором героиня Дженнифер Лоуренс перед выходом на сцену Большого театра трижды кланяется и осеняет себя крестным знамением.

Русские днями напролет поют «Калинку-малинку» и «Коробочку»

Все выходцы из России, по мнению американских режиссеров, обязаны знать эти песни и исполнять их при каждом удобном случае. А также играть на балалайках и плясать «Яблочко».

Кадр из фильма "Сердцеедки"

Например, в комедии «Сердцеедки» героиня Сигурни Уиверс, выдающая себя за русскую эмигрантку, попадает в неловкую ситуацию, когда в русском ресторане ее простят спеть «Коробочку», утверждая, что «В мире нет русского, который не знал бы нашу „Коробочку“.» Кстати, а вы знаете эту песню?

В России очень холодно

Этот стереотип, наверно, даже и иллюстрировать историями о каких-то конкретных фильмах не стоит. Практически в любой картине показана суровая русская зима.

Борщ и котлета по-киевски — традиционные русские блюда

Если русский герой по какой-то причине не откушал в кадре эти два блюда во время трапезы, то это даже как-то подозрительно. Впрочем, режиссеры часто оправдываются тем, что просто яркий суп лучше видно в кадре. Но, откровенно говоря, так себе оправдание. Еще, по мнению западных постановщиков, из всех вариантов меню русские предпочтут картошку и капусту.

Самое популярное имя в России — Иван

Иногда создается впечатление, что режиссеры начитались русских народных сказок, где других имен у главных героев практически и нет. При этом все «Иваны» обязательно должны быть высокими, крупными, не выражающими эмоций, молчаливыми и загадочными персонажами, обладающими огромной силой.

Кадр из фильма "Рокки 4"

Русские всегда много пьют

Нет, наверно, ни одного русского героя в американском фильме, который не пил бы водку в огромных количествах. Это как бы символ русской души и силы характера. Например, начальник контрразведки Иван Симонов (вот, снова Иван) в фильме «РЭД» во время визита героя Брюса Уиллиса сразу же откупоривает большую бутыль «беленькой». Закуска героям не требуется: они ведут беседу, просто вливая в себя одну за одной порции водки. И даже не морщатся!

Шапка-ушанка

Забавный предмет одежды, призванный показать зрителям, что вот этот герой точно русский. На нем же ушанка, видите! Этот головной убор носит и героиня Дженнифер Лоуренс в «Красном воробье», и космонавт Лев Андропов, который дежурит на станции «Мир» в фильме «Армагеддон», и, конечно, Иван Данко в исполнении Арнольда Шварценеггера в «Красной жаре».