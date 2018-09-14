Фильмы о начальниках, которые точно хуже вашего

Посмотрим, каким безумным может быть руководство. Возможно, вы зря жалуетесь на своих боссов…

"Уолл-стрит", 1987

Кадр из фильма "Уолл-стрит"

Очень правдоподобная история о партнерских взаимоотношениях, которые рушатся из-за больших денег. Снял драму талантливый режиссер Оливер Стоун . Сюжет фильма рассказывает о молодом парне Баде Фоксе, мечта которого добиться таких же высот на бирже, как и его кумир Гордон Гекко — акула биржевого рынка. Однажды Бад получает инсайдерскую информацию, с помощью которой ему удается сблизиться со своим кумиром и завоевать его расположение. Очень скоро честолюбивый Фокс строит неплохую карьеру благодаря советам прожженного дельца Гекко, однако со временем Бад разочаровывается в своем кумире. При ближайшем рассмотрении тот оказывается алчным, нечистым на руку и готовым в любой момент подставить своего партнера.

Главные роли в картине исполнили актеры Чарли Шин Майкл Дуглас , они оказались настолько убедительны в своих образах, что картина получила отличные отзывы критиков, а Дуглас — "Оскар" и "Золотой глобус". В 2010 году на экраны вышло продолжение картины "Уолл-стрит: Деньги не спят" с ним в роли Гордона Гекко.

"Среди акул", 1994

Кадр из фильма "Среди акул"

Черная комедия с Кевином Спейси в главной роли, который играет отвратительного босса из самого ада. Гай — молодой выпускник киношколы, полный юношеских иллюзий о манящем мире шоу-бизнеса. Возможность поработать со знаменитым кинодеятелем Бадди Акерманом кажется ему счастливым билетом. Однако в течение целого года Гаю предстоит терпеть несносный характер Бадди, который регулярно публично унижает и оскорбляет своего нового помощника, придирается без повода и обращается с ним хуже, чем с рабом.

Терпение Гая лопается, и он похищает босса, чтобы как следует отомстить. Бадди предстоит пережить ночь кошмара и унижений, чтобы, наконец, проявить хоть какие-то человеческие чувства. Гай же за эту ночь узнает много нового о своем боссе, о мире шоу-бизнеса, который прогнил до основания, а главное — о том, как научится жить среди "акул".

"Дьявол носит Prada", 2006

Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

Сюжет знаменитой трагикомедии рассказывает о провинциальной девушке Энди, которая мечтает построить журналистскую карьеру в популярном журнале "Подиум". Весь фильм ей всячески мешает ее начальница, главный редактор фэшн-издания Миранда Пристли , ассистентом которой Энди и становится. Когда девушка устраивается на эту должность, она даже не подозревает, что Пристли — настоящий "дьявол", а мир моды — очень недружелюбный и полный таких же кровожадных акул, как и сама Миранда.

Работа кажется Энди настоящим адом: Пристли требовательна, капризна и не признает невозможного, никогда ничего не объясняет и не повторяет своих распоряжений, но требует, чтобы ассистентки помнили все, что ей может потребоваться. Она скупа на похвалу, зато не стесняется распекать своих подчиненных по любому поводу.

Роль "дьявола" в юбке великолепно сыграла талантливая Мерил Стрип , что добавляет этому фильму шарма.

"Предложение", 2009

Кадр из фильма "Предложение"

Карьеристка Маргарет Тейт добилась высокого поста в крупном издательстве и теперь без стеснения тиранит своих подчиненных. Все без исключения работники ее боятся и считают настоящим деспотом и тираном. Ассистент Эндрю Пэкстон такого же мнения о начальнице, особенно после того, как он попытался получить от нее рецензию на свою рукопись, а она выбрасывает ее, так и не взглянув.

Дальше больше: будучи, гражданкой Канады, Тейт случайно просрочивает американскую визу, что грозит девушке депортацией. Привыкшая идти по головам, Маргарет буквально заставляет Эндрю жениться на себе, прикрываясь его увольнением в случае неповиновения…

Сценарист этой романтической комедии рассказал, что главная роль Маргарет Тейт была написана специально для Сандры Буллок . Нужно сказать, что в роли настоящей стервы, актриса оказалась очень убедительна.

"Несносные боссы", 2011

Кадр из фильма "Несносные боссы"

Эталонная комедия, рассказывающая о том, насколько далеко могут зайти подчиненные, уставшие от произвола отвратительных начальников. Трое друзей, каждый из которых страдает от ужасного босса, решаются сразу на три убийства. Вокруг этого решения строится сюжет фильма.

Интересно показано, что боссы могут доводить своих подчиненных очень по-разному. К примеру, Ника за каждую мелочь достает своенравный тиран и манипулятор, который обещает Нику повышение не первый год, заставляя его работать с утроенной силой, но так ни разу не продвинул его по службе, ссылаясь на всякие мелочи, вроде опоздания на одну минуту. Куртом командует псих, наркоман и раздолбай, который вот-вот погубит хорошую компанию. А у Дейла проблемы с озабоченной начальницей, которая любыми способами мечтает затащить его в постель.