Более 1 150 000 зрителей собрали летние кинотеатры проекта «Московское кино»

МОСКВА, 14 сентября. На 30 площадках, открытых в каждом округе Москвы, прошли почти 620 детских мастер-классов. Дети на площадках «Московского кино» могли встретиться с любимыми героями сказок и мультфильмов, принять участие в мастер-классах по рисованию, лепке из пластилина, моделированию воздушных змеев и созданию игрушек из фетра. Участие в детских мастер-классах приняли более 113 000 маленьких москвичей. Для взрослой аудитории преподаватели Школы актерского мастерства «Театр без границ» провели около 540 уроков и мастер-классов по актерскому мастерству, ораторскому искусству и хореографии, которые посетили приблизительно 18700 человек.

Большой популярностью пользовались также зоны буккроссинга от библиотек Москвы: жители столицы взяли и принесли почитать более 5000 книг.

Посмотреть кино и поучаствовать в мастер-классах представителей киноиндустрии все желающие могли бесплатно пять дней в неделю. Фильмы демонстрировались на большом светодиодном экране. Для зрителей в каждом кинозале было оборудовано 200 мест на мягких пуфах. Рядом с каждым кинотеатром работали танцевальные площадки и фуд-корты.

В рамках программы проекта «Московского кино» были показаны более 150 кинокартин и мультфильмов. Среди них современные российские и зарубежные фильмы ("Ёлки", «Горько!», «Приключения Паддингтона»), советская классика ("Золотой теленок", «Я шагаю по Москве», «Мы из джаза», «Гараж»). Детская программа была представлена мультфильмами и сказками: «Иван Царевич и Серый Волк», «Снежная королева», «Сказка о потерянном времени», «Смешарики», «Бременские музыканты», «Ежик в тумане», «Маленький принц», «Реальная белка», «Каникулы Бонифация» и другие. Часть репертуара составляли ленты, вошедшие в шорт-лист приза Мэра. Также зрители могли посмотреть ряд новинок проката еще до официальной премьеры — например, фильм «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным в главной роли. Гости летних кинотеатров смогли не только увидеть ленту за неделю до премьеры, но и пообщаться с ее создателями — сценаристом Георгием Малковым , актрисой Викторией Соловьевой и режиссером Михаилом Расходниковым.

Зрители оставили в соцсетях массу восторженных комментариев с хештегом #московскоекино. В частности, писали: «Классные летние кинотеатры построили в московских парках. Давно хотела посмотреть фильма на свежем воздухе, тем более погода отличная». Или: «Отличные интерактив появился в родном Троицке. Летний кинотеатр — зачет!» «Спасибо за летний кинотеатр у подъезда». «Посмотреть кино под открытым небом — отличная идея и ее воплощение, а самое классное — что рядышком». «Кино теплым летним вечером под открытым небом, в этом есть что-то романтичное и хорошо забытое старое». «Мне очень понравилась идея кинотеатра в парке. Конечно, дети были тоже в восторге, там постоянно устраивают им досуг помимо мультиков, поэтому на экран смотрят только родители, лежа на пуфиках».

Проект «Московское кино» был организован Департаментом культуры города Москвы, куратором кинопрограммы выступает «Москино».