Блейк Лайвли вспомнила свой конфуз с просвечивающей водолазкой на премьере фильма

Помните, недавно Блейк Лайвли пришла на премьеру своего фильма «Простая просьба» в Нью-Йорке в мужском костюме, который раскритиковали в сети. Оказалось, что с этим же брючным костюмом связана нелепая история. Об этом звезда со стыдом рассказала на шоу Джимми Фэллона

Фотография: REX/Shutterstock Блейк Лайвли

Гостьей шоу 31-летняя актриса стала в четверг. Ведущему программы Блейк рассказала о том, что надевая водолазку под костюм, она не заметила, что ткань полупрозрачная. Обнаружила Лайвли это уже на премьере, в тот момент на её лице был написан ужас.

Я не знала, что она просвечивает, — сказала звезда.

На это Джимми удивился и спросил, как такое возможно. Тогда Блейк объяснила, что все дело в папарацци: вспышки их камер просвечивали кофту. Осознав это, актриса сразу же зафиксировала пиджак скотчем так, чтобы грудь была всегда прикрыта.

Напомним, что поклонники Блейк сильно раскритиковали этот наряд звезды. А внимательные пользователи социальных сетей заметили, что даже Райан Рейнольдс был неприятно удивлен образом своей жены: «Даже Райан смутился», «Да, смешные фото», — пишут фанаты.