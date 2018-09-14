Настоящим праздником кино и телевидения для жителей и гостей Крыма стал восемнадцатый по счету телекинофорум «Вместе», который после двухлетнего перерыва вновь вернулся в «порт своей приписки», где два десятилетия назад зародился с легкой руки председателя Госудумы РФ Геннадия Селезнева.
Много воды с тех пор утекло, но кинофорум «Вместе» по-прежнему стремится объединять деятелей культуры и творческой интеллигенции разных стран и значит — укреплять мир и доверие между народами.
Форум в самые трудные для Крыма годы не просто привозил сюда все самое лучшее, появившееся на телеэкране и произведенное служителями экранных муз, но еще и «баловал» Ялту и Севастополь, которые всегда радушно его принимали, неожиданными подарками. В 2004 году он установил на исторической набережной Ялты знаменитый памятник «А. П. Чехов и Дама с собачкой» работы скульпторов Геннадия и Федора Паршиных, который за эти годы стал символом города. А спустя шесть лет телекинофорум, вспоминая основателя русского кино Александра Ханжонкова, неподалеку от Ялтинской киностудии установил его скульптуру: молодой, полный сил и энергии человек сидит на скамейке с неизменной камерой под боком.
Призами отмечены Екатерина Васильева за лучшую женскую роль в фильме «Аниматор», Елизавета Боярская за лучшую женскую роль в фильме «Анна Каренина». А в номинации «За лучшую мужскую роль» в телефильме «Там, где нас нет» награжден Владислав Резник. Специальный приз «За оригинальное осмысление 1990-х годов в России» вручен ленте «Последняя статья журналиста» режиссеров Евгения Сологалова, Дмитрия Плюснина, Виталия Мюльгаута.
Специальный приз жюри «За яркое воплощение вечной темы нравственного выбора» фильму «Тихие люди» вручен режиссеру Владимиру Фатьянову, который, кстати, был сценаристом церемонии открытия, проходившей в самом большом зале Крыма — «Юбилейном». С легкой руки Володи Фатьянова на сцене появились чеховские персонажи и сам Антон Павлович в котелке и с тростью — такой, каким столетие назад его видели на набережной жители старой Ялты.