Открытый миру и друзьям — XVIII Международный телекинофорум «Вместе» назвал победителей

Настоящим праздником кино и телевидения для жителей и гостей Крыма стал восемнадцатый по счету телекинофорум «Вместе», который после двухлетнего перерыва вновь вернулся в «порт своей приписки», где два десятилетия назад зародился с легкой руки председателя Госудумы РФ Геннадия Селезнева

Много воды с тех пор утекло, но кинофорум «Вместе» по-прежнему стремится объединять деятелей культуры и творческой интеллигенции разных стран и значит — укреплять мир и доверие между народами.

Форум в самые трудные для Крыма годы не просто привозил сюда все самое лучшее, появившееся на телеэкране и произведенное служителями экранных муз, но еще и «баловал» Ялту и Севастополь, которые всегда радушно его принимали, неожиданными подарками. В 2004 году он установил на исторической набережной Ялты знаменитый памятник «А. П. Чехов и Дама с собачкой» работы скульпторов Геннадия и Федора Паршиных, который за эти годы стал символом города. А спустя шесть лет телекинофорум, вспоминая основателя русского кино Александра Ханжонкова , неподалеку от Ялтинской киностудии установил его скульптуру: молодой, полный сил и энергии человек сидит на скамейке с неизменной камерой под боком.