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Алкоголизм Аффлека разрушает карьеру
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Алкоголизм Аффлека разрушает карьеру 

Клео.Ру 57 минут назад
Фото: Клео.Ру
Актер лишился главной роли. Когда он вернется к съемкам, неизвестно.
Знаменитый актер должен был приступить к съемкам фильма про супергероев. Продюсеры киноленты, оценив все риски и основываясь на последних новостях о состоянии Аффлека, приняли решение отдать роль Бэтмена другому.
Теперь на съемочной площадке Бена заменит 47-летний Джон Хэмм. Поклонникам телесериалов он известен по ленте «Безумцы».
Джон рассказал журналистам, что он доволен поступившим ему предложением. В последнее время актер активно трудится в спортзале и уверен, что костюм Бэтмена придется ему впору. Попутно Джон открыл секрет: несмотря на свою превосходную физическую форму, спортзал он не любит.
Хэмм отметил, что сыграть роль Бэтмена ему особо приятно, поскольку он с детства является поклонником комиксов. О супергероях Джон знает абсолютно все, он фанат данного жанра.
Бену Аффлеку тем временем предстоит разобраться со своим пагубным пристрастием. Его третий срыв с последующим лечением в клинике стал результатом затяжной судебной тяжбы с Дженифер Гарнер. Актеры больше года делили имущество и определялись с вопросом опеки над общими детьми.
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