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В Главархиве Москвы покажут фильм «Век Юрия Любимова. Post Scriptum»
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В Главархиве Москвы покажут фильм «Век Юрия Любимова. Post Scriptum» 

Главное архивное управление города Москвы 37 минут назад
Фото: Главное архивное управление города Москвы
Документальная кинолента посвящена истории театра на Таганке и его главных героев — создателя театра Юрия Любимова и актера-поэта Владимира Высоцкого. Режиссеры картины — заслуженный деятель искусств РФ Валерий Харченко и Карина Салтыкова.
В фильме представлены кадры из телеспектакля Анатолия Эфроса «Всего несколько слов в защиту господина де Мольера», поставленного в 1973 году на Центральном телевидении (Главная редакция литературно-драматических программ) по пьесе М. Булгакова «Кабала святош» и комедии Ж. Б. Мольера «Дон Жуан».
В рамках кинопоказа состоится встреча с режиссером Валерием Харченко.
Посещение киновечера «АрхиКино» осуществляется по предварительной записи по тел. 8-985-983-45-66 или эл.почте: arhikino@yandex.ru и заканчивается в 18 часов дня, предшествующего показу. При себе необходимо иметь паспорт.
Организаторы: Главное архивное управление города Москвы, ГБУ «ЦГА Москвы».
Дата и время проведения: 19 сентября 2018 года, 15:00.
Место проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 80, корпус 2, конференц-зал Главного архивного управления города Москвы.
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