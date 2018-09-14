В Главархиве Москвы покажут фильм «Век Юрия Любимова. Post Scriptum»

В фильме представлены кадры из телеспектакля Анатолия Эфроса «Всего несколько слов в защиту господина де Мольера», поставленного в 1973 году на Центральном телевидении (Главная редакция литературно-драматических программ) по пьесе М. Булгакова «Кабала святош» и комедии Ж. Б. Мольера «Дон Жуан».

В рамках кинопоказа состоится встреча с режиссером Валерием Харченко.

Посещение киновечера «АрхиКино» осуществляется по предварительной записи по тел. 8-985-983-45-66 или эл.почте: arhikino@yandex.ru и заканчивается в 18 часов дня, предшествующего показу. При себе необходимо иметь паспорт.

Организаторы: Главное архивное управление города Москвы, ГБУ «ЦГА Москвы».

Дата и время проведения: 19 сентября 2018 года, 15:00.

Место проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 80, корпус 2, конференц-зал Главного архивного управления города Москвы.