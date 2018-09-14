Премьеры октября: что посмотреть в кино?

Середина осени собирает богатый урожай из фестивальных фильмов, режиссерских дебютов и отечественных премьер. «Киноафиша» выбрала самые вкусные киноновинки октября, мимо которых нельзя пройти любому уважающему себя синефилу.

Содержание:

Премьеры 4 октября

Премьеры 11 октября

Премьеры 18 октября

Премьеры 25 октября

Премьеры 4 октября

«Веном»

В долгожданном спин-оффе «Человека паука» Том Харди сыграет журналиста Эдди Брока, в которого вселился инопланетный паразит. Получив суперспособности Энди начнет бороться с преступностью в качестве антигероя. Работа над проектом Marvel затянулась на долгие десять лет — кто же получилось в итоге, узнаем в первую неделю октября.

«Кислота»

Молодежная драма — режиссерский дебют 26-летнего актера Александра Горчилина — рассказывает о типичных проблемах его ровесников, двадцатилетних москвичей Саши ( Филипп Авдеев ) и Пети ( Александр Кузнецов ). Пустота и одиночество, сложные отношения с родителями, личные неурядицы протекают на фоне тусовок мегаполиса. Лента получила приз «Кинотавра» за лучший режиссерский дебют.

«Черный клановец»

Комедия от Спайка Ли , посвященная проблеме расизма в США, основана на реальных событиях. Действие происходит в 1970-ые годы. Афроамериканец Рон (Джон Дэвид Вашингтон) устраивается на работу в архив полиции, где ему не рады, и собирается внедриться в ряды Ку-клукс-клана. Туда также устраивается детектив еврейского происхождения Флип ( Адам Драйвер ), всячески мешающий организации. Чем закончится их кооперация?

«Звезда родилась»

И снова режиссерский дебют, на этот раз в роли постановщика — актер Брэдли Купер . Купер снял ремейк одноименного мюзикла 1937 года. В центре сюжета — роман между кантри-музыкантом Джексоном (Брэдли Купер), чья карьера идет на спад, и никому неизвестной певицей Элли ( Леди Гага ). Спустя некоторое время влюбленные меняются местами: Элли становится известной исполнительницей, а о Джексоне вспоминают все реже.

Премьеры 11 октября

«Человек на Луне»

Байопик об американском астронавте Ниле Армстронге Райан Гослинг ) от режиссера «Ла-ла-ленда» Дэмьена Шазелла . Как и в случае с мюзиклом, «Человек на Луне» — это лента о мечте и пути к ней. Фильм открытия 75-го кинофестиваля оказался в самом центре скандала. Патриоты США возмущены, что в картину не попала знаменитая сцена с водружением американского флага на поверхность Луны.

«Мэнди»

Американский фильм ужасов с Николасом Кейджем в главной роли покорил всех журналистов фестиваля «Санденс», где состоялась премьера ленты. Картина рассказывает о вторжении в идиллическую жизнь дровосека Рэда и его жены Мэнди последователей кровавого культа. Из милого и любящего мужа Рэд превращается в хладнокровного мстителя.

«Братья Систерс»

Если вы соскучились по старым добрым вестернам, не пропустите последний фильм Жака Одиара . Герои ленты — братья Чарли ( Хоакин Феникс ) и Элай ( Джон Си Райтли) — киллеры, которым предстоит проучить ученого-изобретателя, придумавшего гениальную формулу. Все мужские персонажи в этом фильме довольно сентиментальны: они не стесняются плакать, жаловаться и рассуждать о жизни.

«Экстаз»

София Бутелла в головокружительном триллере Гаспара Ноэ играет танцовщицу, способную своим выступлением довести толпу до экстаза. Во время репетиции участники танцевальной труппы переходят границу реальности и уходят в хаос, из которого не каждый сможет вернуться. Лента получила награду Art Cinema Award на Каннском кинофестивале.

«Без меня»

Российская драма режиссера Кирилла Плетнева рассказывает необычную историю о двух девушках, любивших одного мужчину. После его смерти обе получают сообщения, которые мог написать только их любимый. Девушки отправляются в путешествие, чтобы раскрыть тайну этих посланий.

Премьеры 18 октября

«Дикая жизнь»

Одна из главных премьер «Санденса» 2018 — режиссерский дебют актера Пола Дано с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган в главных ролях. Это история о трагедии одной семьи, терпевшей лишения и трудности личного и материального плана. За происходящим наблюдает сын-подросток, от его лица ведется повествование.

«Хэллоуин»

Сиквел фильма ужасов 1978 года о маньяке Майкле Майерсе, который спустя 40 лет принимается за старое. Он сбегает из психиатрической лечебницы накануне Хэллоуина и начинает охоту на дочь и внучку своей жертвы Лори Строуд. Новая лента собрала звезд оригинального фильма: Ника Касла и Джейми Ли Кёртис.

«Вечная жизнь Александра Христофорова»

Российская комедия о некогда популярном актере Александре Христофорове Алексей Гуськов ), ныне играющего римского легионера в парке аттракционов. Христофоров живет одним днем, но судьба преподносит Александру шанс измениться. По заявлению авторов фильма, их комедия продлевает жизнь. Или, по крайней мере, согреет холодным октябрьским вечером.

Премьеры 25 октября

«Хантер киллер»

Боевик Донована Марша с Джерардом Батлером , Гэри Олдманом и Майклом Нюквистом, спасающими человечество от третьей мировой на атакующей субмарине «Хантер Киллер». Российский президент становится заложником министра обороны своего же государства, американские коллеги берутся выручать высокопоставленное лицо из беды.

«Репродукция»

В научно-фантастическом триллере «Репродукция» Киану Ривз сыграет нейробиолога Уилла Фостера, потерявшего в автокатастрофе свою семью. С помощью клонирования и техники переноса сознания ученый хочет чтобы воскресить жену и детей, не озадачивая себя вопросами этики и морали.

«Проигранное место»

Режиссерский дебют Надежды Михалковой — подростковый хоррор с элементами детектива, главную роль в котором исполнила сестра Надежды, Анна Михалкова . По сюжету группа старшеклассников узнает городскую байку о проигранном месте в кинотеатре — каждый, кто оказывается на нем, вскоре умирает. После череды убийств, подростки проводят собственное расследование легенды.

«Человек, который удивил всех»

Единственный российский фильм, попавший в программу Венецианского кинофестиваля 2018 — притча о смертельно больном мужчине ( Евгений Цыганов ), который захотел обмануть смерть. Авторы ленты — Наталия Меркулова и Алексей Чупов — затронули в ленте множество проблем современного общества: одиночество, непонимание, разрыв с природой.

Екатерина Радюк