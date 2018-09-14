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В Южном Тушине представят фильмы-победители международного кинофестиваля
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В Южном Тушине представят фильмы-победители международного кинофестиваля 

Префектура СЗАО города Москвы 7 минут назад
В Культурном центре «Салют» Южного Тушина 16 сентября состоится бесплатный показ десяти короткометражных фильмов. Все картины являются победителями международного независимого кинофестиваля коротких фильмов «ШОРТЫ-2017». Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.
— Кинопоказы организованы творческим пространством «Воздух», центром короткометражного кино «Мотор» и компанией CinePromo, — уточнила Татьяна Кучеренко.
Зрители увидят такие фильмы, как: «Трейлер — история одного киномана»; «Ilmatar»; «Confession»; «Другой»; «Диалог» и другие.
Кинопоказы пройдут по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 16.30. Вход свободный.
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