В Южном Тушине представят фильмы-победители международного кинофестиваля

Культурном центре «Салют» Южного Тушина 16 сентября состоится бесплатный показ десяти короткометражных фильмов. Все картины являются победителями международного независимого кинофестиваля коротких фильмов «ШОРТЫ-2017». Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.

— Кинопоказы организованы творческим пространством «Воздух», центром короткометражного кино «Мотор» и компанией CinePromo, — уточнила Татьяна Кучеренко

Зрители увидят такие фильмы, как: «Трейлер — история одного киномана»; «Ilmatar»; «Confession»; «Другой»; «Диалог» и другие.

Кинопоказы пройдут по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 16.30. Вход свободный.