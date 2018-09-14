5 абсолютно новых зрелищных фильмов, которые появились в iTunes

5 абсолютно новых зрелищных фильмов, которые появились в iTunesСегодня мы расскажем исключительно о новинках проката, которые не давно появились в магазине iTunes. Большинство из них прямиком из кинотеатров. Все самое горячее! 1. Мир Юрского периода 2 (Jurassic World: Fallen Kingdom, 2018)

Жанр: боевик, фантастика, приключения

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.2 / 6.4 Купить в iTunes: 399 руб. Зрелищное продолжение событий предыдущей части франшизы о «Диноострове», которое временами неплохо пугает. Правда, при этом не стесняется частично плагиатить предыдущие части истории. В целом это отличное развлекательное кино, чуть более мрачное и серьёзное, чем предыдущие части. Кстати, об этом фильме мы рассказывали в отдельном материале. 2. Небоскрёб (Skyscraper, 2018)

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Роусон Маршалл Тёрбер

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.1 / 6.0 Купить в iTunes: 399 руб. Ещё один летний блокбастер в сегодняшней подборке, который удостоился отдельной рецензии на нашем сайте. «Крепкий орешек v.2018» обладает простым сюжетом, крутыми безбашенными трюками в исполнении Дуйна Джонсона и парочкой смешных диалогов. В остальном, обыкновенный «попкорн аттракцион» на один раз. 3. Сердце из стали (Ji qi zhi xue, 2017)

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Чжан Лицзя

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 5.3 / 5.2 Купить в iTunes: 349 руб. Самый неоднозначный фильм в сегодняшней подборке. После великолепного «Иностранца» Джеки Чан пустился во все тяжкие, снявшись в странном и временами отвратительном китайском фантастическом фильме. Актер даже снова плачет, но это не спасает картину. Совершенно невменяемый в плане логики мудрёный сценарий, шаблонные герои и их странные нелепые костюмы (в том числе прямиком из секс-шопа) и, наконец, слабая «мультяшная» компьютерная графика вызывают грусть и удивление одновременно. Эта картина стала первой научно-фантастической работой в карьере знаменитого китайца. Может быть, и не стоило начинать? Фильм стоит смотреть поклонникам Джеки и ради крутой сцены на Сиднейском оперном театре. 4. 8 подруг Оушена (Ocean’s Eight, 2018)

Жанр: приключения, комедия

Режиссёр: Гэри Росс

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.5 / 6.3 Купить в iTunes: 399 руб. «Феменизация» Голливуда идёт полным ходом. И если за «Охотниц за приведениями» было откровенно стыдно, то женская версия знаменитой трилогии Стивена Содерберга (а если точнее ее первой части) получилась достойной оригинала. Великолепный женский актёрский состав, где каждой участнице режиссёр дал возможность раскрыться на экране по максимуму. Легкие комичные ситуации, вызывающие улыбку. И, конечно же, хитрое авантюрное ограбление с красивым финалом. Что ещё нужно от развлекательного незамысловатого фильма в пятницу вечером? 5. Голубая игуана (Blue Iguana, 2018)

Жанр: боевик, комедия, криминал

Режиссёр: Хади Хаджэйг

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 5.7 / 5.3 Купить в iTunes: 399 руб. Ещё один фильм в подборке, посвящённый ограблению. На этот раз лишь с одним женским персонажем, зато с немного грубоватым британским юмором, сюжетом, отдалённо напоминающим фильмы Гая Ричи и харизматичными героями. Из минусов отметим чересчур динамичную монтажную склейку. Не всем зрителям может понравится такая клиповая манера подачи материала. Фильм исключительно для любителей жанра британских криминальных комедий.