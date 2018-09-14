Шукшина дала нелестную оценку российскому кинематографу

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Мария Шукшина поделилась смешной историей на миллион фунтовАктриса опубликовала свежий пост, в котором рассказала, как снималась в англо-американском сериале «МакМафия» (McMafia). Мария Шукшина поделилась своими мыслями о том, каким должно быть искусство. По мнению артистки, только любовь может оказывать исцеляющее воздействие, а зло, напротив, может полностью разрушить человека.

Звезда отметила, что если после просмотра картины, пьесы или прочтения произведения в душе не остается светлых чувств, любви и надежды, а только опустошенность, то это это оказывает негативное воздействие.

Мария посетовала, что современный российский кинематограф делает акцент на извращения и уродство. Создатели лент по какой-то причине считают, что это сделает их проекты более кассовыми и коммерческими успешными. Однако как и в случае с хорошим вином, фильм должен оставлять приятное послевкусие, а не желание его «выплюнуть». При этом Шукшина подчеркнула, что подобные «шедевры» несут в себе и опасность, так как у ранимых натур может развиться депрессия.