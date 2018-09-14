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В проезде Аэропорта состоялся показ фильма «Назови меня своим именем»
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В проезде Аэропорта состоялся показ фильма «Назови меня своим именем» 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
На базе психологического киноклуба столичной службы психологической помощи населению состоялся показ фильма «Назови меня своим именем». Об этом сообщила ведущая клуба Янина Лимонт.
После просмотра фильма состоялось его обсуждение в теплой дружеской атмосфере за чашкой чая.
— Мы поделились своими впечатлениями от увиденного, пережитого во время кинопросмотра и перекликающегося с собственным опытом — с той степенью активности, которую сами для себя выбрали участники, — отметила Лимонт.
Столичная служба психологической помощи расположена в проезде Аэропорта, 11. (ео)
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